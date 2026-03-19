Третий месяц не работает важнейшая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы — пакет поддержки на сумму €90 млрд на этот и следующий год.

Для Украины очень важно получить эту помощь для того, чтобы защитить жизни.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета в четверг, 19 марта.

Возобновление мирных переговоров и позиция России

По его словам, Украина получает от США сигналы о том, что мирные переговоры могут вскоре возобновиться.

— Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться. Но с каким настроем российская сторона придет на переговоры в этот раз? — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что россияне не должны чувствовать, будто их позиция сейчас усилилась.

По его словам, это связано не только с тем, что цены на нефть выросли из-за ситуации в Иране.

Президент отметил, что, во-первых, враг видит активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке. Из-за этого Россия может прийти к выводу, что Украина столкнется с нехваткой таких ракет.

Вторым фактором, по словам Зеленского, является то, что 20-й пакет санкций ЕС против России оказался в тупике.

Он мог бы усилить давление на РФ и заставить ее двигаться к реальному миру.

— Третье: Соединенные Штаты смягчили некоторые санкции против России, и это приносит значительные средства в военный бюджет Путина, — добавил Зеленский.

Пакет поддержки от ЕС для Украины

Президент также заявил, что уже третий месяц подряд не работает важнейшая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы — пакет поддержки на сумму €90 млрд на этот и следующий год.

— Это для нас критически важно. Это ресурс для защиты жизней, — подчеркнул глава государства.

Зеленский озвучил пятый пункт. По его словам, до сих пор наверняка не известно, будет ли разблокирована эта поддержка.

Президент добавил, что Украина ценит поддержку Европы в защите от российских ударов, особенно в сфере ПВО и производства дронов.

По словам главы государства, в дальнейшем необходимо использовать каждую возможность, чтобы найти ракеты для систем Patriot.

Именно поэтому программа PURL является полезной. Зеленский поблагодарил всех, кто к ней присоединяется.

Президент отметил, что не всем нравится идея использования части из €90 млрд на покупку ракет для Patriot через PURL.

Однако, по его словам, в ситуации, когда других вариантов нет, это необходимо для защиты от российских баллистических ударов. Он подчеркнул, что речь идет о спасении жизней.

— Россия должна четко осознать и реально почувствовать, что Украина будет в Европе, и это невозможно остановить. Именно поэтому мы проводим внутренние реформы и работаем на внешнем уровне, чтобы обеспечить четкую дату вступления Украины в ЕС, — отметил Зеленский.

Он добавил, что при условии, если будет определена четкая дата, это будет означать, что Россия никак не сможет заблокировать вступление Украины.

— Вы видите, как блокируются разные вещи и как сложно объединенной Европе реализовать даже уже принятые решения. Этого не должно случиться с открытием кластеров для Украины или с нашим вступлением — это вопрос доверия, безопасности и будущего, — подытожил глава государства.

