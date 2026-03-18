Нет альтернативы кредиту ЕС на €90 млрд — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту от ЕС в размере €90 млрд для укрепления украинской армии и призвал найти выход из ситуации с венгерским вето.
- Президент Украины подчеркнул, что блокирование кредита является несправедливым, поскольку договоренность о финансировании достигли еще до конца 2025 года.
Европейский Союз должен найти способы согласовать кредит в размере €90 млрд для Украины, поскольку альтернативы этому нет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.
Зеленский о кредите ЕС на €90 млрд
По словам Зеленского, украинская сторона выразила надежду, что Европейский Союз найдет подходы для согласования кредита на €90 млрд, поскольку альтернативы этому нет.
— Мы очень рассчитываем, что страны ЕС найдут подходы, как решить этот вопрос. Соглашение заключили еще до конца 2025 года. А это уже пересмотр соглашения. Это несправедливо. На мой взгляд, будут найдены соответствующие аргументы, — сказал он.
Как рассказал президент Украины, большинство стран понимают, что речь идет об абсолютно нечестной блокировке.
Владимир Зеленский заявил, что критически важным является именно получение €90 млрд для усиления украинской армии, тогда как обсуждать можно лишь механизмы предоставления этих денег.
Ранее стало известно, что Венгрия сорвала предоставление Украине европейского кредита на €90 млрд.
Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддержало изменения в общем бюджете Европейского Союза, которые были обязательным условием для выделения этих денег.