Европейский Союз должен найти способы согласовать кредит в размере €90 млрд для Украины, поскольку альтернативы этому нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.

По словам Зеленского, украинская сторона выразила надежду, что Европейский Союз найдет подходы для согласования кредита на €90 млрд, поскольку альтернативы этому нет.

Сейчас смотрят

— Мы очень рассчитываем, что страны ЕС найдут подходы, как решить этот вопрос. Соглашение заключили еще до конца 2025 года. А это уже пересмотр соглашения. Это несправедливо. На мой взгляд, будут найдены соответствующие аргументы, — сказал он.

Как рассказал президент Украины, большинство стран понимают, что речь идет об абсолютно нечестной блокировке.

Владимир Зеленский заявил, что критически важным является именно получение €90 млрд для усиления украинской армии, тогда как обсуждать можно лишь механизмы предоставления этих денег.

Ранее стало известно, что Венгрия сорвала предоставление Украине европейского кредита на €90 млрд.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддержало изменения в общем бюджете Европейского Союза, которые были обязательным условием для выделения этих денег.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.