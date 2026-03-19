Третій місяць не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи – пакет підтримки на суму €90 млрд на цей та наступний рік. Для України дуже важливо отримати цю допомогу для того, щоб захистити життя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до учасників засідання Європейської ради у четвер, 19 березня.

Поновлення мирних переговорів і позиція Росії

За його словами, Україна отримує від США сигнали про те, що мирні переговори можуть незабаром поновитися.

Зараз дивляться

– Останні кілька днів ми отримували сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися. Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу? – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що росіяни не повинні відчувати, ніби їхня позиція зараз посилилася. За його словами, це пов’язано не лише з тим, що ціни на нафту зросли через ситуацію в Ірані.

Президент зазначив, що, по-перше, ворог бачить активне використання ракет ППО на Близькому Сході. Через це Росія може дійти висновку, що Україна зіткнеться з нестачею таких ракет.

Другим фактором, за словами Зеленського, є те, що 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії опинився у глухому куті. Він міг би посилити тиск на РФ і змусити її рухатися до реального миру.

– Третє: Сполучені Штати пом’якшили деякі санкції проти Росії, і це приносить значні кошти у воєнний бюджет Путіна, – додав Зеленський.

Пакет підтримки від ЄС для України

Президент також заявив, що вже третій місяць поспіль не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи – пакет підтримки на суму €90 млрд на цей та наступний рік.

– Це для нас критично важливо. Це ресурс для захисту життів, – наголосив глава держави.

Зеленський озвучив п’ятий пункт. За його словами, досі напевно не відомо, чи буде розблокована ця підтримка.

Президент наголосив, що Україна цінує підтримку Європи у захисті від російських ударів, особливо у сфері ППО та виробництва дронів.

За словами глави держави, надалі необхідно використовувати кожну можливість, щоб знайти ракети для систем Patriot. Саме тому програма PURL є корисною. Зеленський подякував усім, хто до неї долучається.

Президент зауважив, що не всім подобається ідея використання частини з €90 млрд на купівлю ракет для Patriot через PURL.

Однак, за його словами, в ситуації, коли інших варіантів немає, це необхідно для захисту від російських балістичних ударів. Він наголосив, що йдеться про порятунок життів.

– Росія має чітко усвідомити й реально відчути, що Україна буде в Європі і це не зупинити. Саме тому ми проводимо внутрішні реформи та працюємо на зовнішньому рівні, щоб забезпечити чітку дату вступу України в ЄС, – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що за умови, якщо буде визначена чітка дата, це означатиме, що Росія ніяк не зможе заблокувати вступ України.

– Ви бачите, як блокуються різні речі і як складно об’єднаній Європі реалізувати навіть вже ухвалені рішення. Цього не має статися з відкриттям кластерів для України чи з нашим вступом – це питання довіри, безпеки та майбутнього, підсумував глава держави.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.