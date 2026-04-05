Вооруженные силы Украины возобновили контроль над двенадцатью населенными пунктами с января 2026 года.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский о работе на самых горячих направлениях фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что с конца января 2026 года Силам обороны удалось освободить 12 населенных пунктов Украины. В частности, восемь – в Днепропетровской области и еще четыре – в Запорожской.

Кроме того, в рамках наступательной операции украинские военные возобновили контроль над 480 кв. км территории на Александровском направлении.

Александр Сырский отметил, что за прошедшую неделю на этом направлении фронта российские войска совершили 64 атаки. В частности, в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Сичневое, Сосновка, Вербовое и Злагода.

— Российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств. Цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике – захватить больше украинской территории и создать буферную зону на Днепропетровщине, отмечает главнокомандующий ВСУ.

Несмотря на это, украинские войска проводят активную оборону, наносят оккупантам ощутимое огненное поражение, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику, говорит Сырский.

Во время работы на Покровском направлении главнокомандующий ВСУ отдал распоряжение по дополнительному обеспечению боеприпасами и другими материально-техническими средствами для усиления огневой мощи украинской армии Донецкой области.

