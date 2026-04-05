Збройні сили України відновили контроль над дванадцятьма населеними пунктами з кінця січня 2026 року.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про роботу на найгарячіших напрямках фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що з кінця січня 2026 року Силам оборони вдалось звільнити 12 населених пунктів України. Зокрема, вісім – у Дніпропетровській області та ще чотири – в Запорізькій.

Крім того, у рамках наступальної операції українські військові відновили контроль над 480 кв. км території на Олександрівському напрямку.

Олександр Сирський зазначив, що за минулий тиждень на цьому напрямку фронту російські війська здійснили 64 атаки. Зокрема, в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове та Злагода.

— Російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів. Мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, – захопити більше української території та створити буферну зону на Дніпропетровщині, – зазначає головнокомандувач ЗСУ.

Попри це українські війська провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку, каже Сирський.

Під час роботи на Покровському напрямку головнокомандувач ЗСУ віддав розпорядження щодо додаткового забезпечення боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами для посилення вогневої потужності української армії на Донеччині.

