Швеция передаст Силам обороны Украины современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Эти комплексы помогут ПВО в борьбе с беспилотниками Shahed и другими воздушными угрозами.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отметили в Минобороны, на закупку Tridon Mk2 для Украины Швеция выделит €400 млн – почти треть суммы нового пакета военной помощи в размере €1,2 млрд, объявленном в феврале.

Минобороны назвало главные причины ценности этих систем для защиты Украины в условиях полномасштабной войны.

Какие характеристики ПВО Tridon Mk2

Современная мобильная система ПВО средней дальности Tridon Mk2, впервые представленная в 2024 году, разработана для оперативной защиты воздушного пространства.

Комплекс демонстрирует высокую эффективность в круглосуточном режиме вне зависимости от погодных условий. Кроме того, система отличается экономичностью благодаря низкой себестоимости каждого выстрела.

Как рассказали в Минобороны, система Tridon Mk2 оснащена 40-мм автоматической пушкой Bofors 40 Mk4, способной поражать цели на дистанции до 12 км.

Максимальная скорострельность установки достигает 300 выстрелов в минуту, однако при необходимости темп можно снизить до 200, что позволяет экономить боезапасы в зависимости от типа боевого задания.

Пушка Tridon Mk2 работает с программируемыми боеприпасами, которые детонируют непосредственно перед целью. Образуя плотное облако обломков, такие снаряды значительно повышают шансы уничтожить крылатые ракеты и вражеские беспилотники.

Система Tridon Mk2 отличается высокой адаптивностью: ее можно устанавливать как на грузовики Scania, так и на гусеничные вездеходы BvS 10. Благодаря использованию электроприводов вместо традиционной гидравлики комплекс легко интегрируется с разными типами шасси, что значительно расширяет возможности его развертывания.

Как отмечают в Минобороны, шведская система ПВО Tridon Mk2 зарекомендовала себя как многоцелевое решение, объединяющее высокую точность с низкими эксплуатационными затратами. Комплекс способен эффективно отражать комбинированные атаки, одновременно противодействуя беспилотникам, авиации и крылатым ракетам.

