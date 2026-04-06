Швеция передаст Украине системы ПВО Tridon Mk2 против Шахедов: что о них известно
- Швеция передаст Украине новые системы ПВО Tridon Mk2 для эффективной борьбы с дронами и крылатыми ракетами.
- Эти мобильные комплексы с 40-мм пушками Bofors обеспечивают высокую точность поражения целей при низкой стоимости каждого выстрела.
Швеция передаст Силам обороны Украины современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Эти комплексы помогут ПВО в борьбе с беспилотниками Shahed и другими воздушными угрозами.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Украина получит Tridon Mk2 от Швеции
Как отметили в Минобороны, на закупку Tridon Mk2 для Украины Швеция выделит €400 млн – почти треть суммы нового пакета военной помощи в размере €1,2 млрд, объявленном в феврале.
Минобороны назвало главные причины ценности этих систем для защиты Украины в условиях полномасштабной войны.
Какие характеристики ПВО Tridon Mk2
Современная мобильная система ПВО средней дальности Tridon Mk2, впервые представленная в 2024 году, разработана для оперативной защиты воздушного пространства.
Комплекс демонстрирует высокую эффективность в круглосуточном режиме вне зависимости от погодных условий. Кроме того, система отличается экономичностью благодаря низкой себестоимости каждого выстрела.
Как рассказали в Минобороны, система Tridon Mk2 оснащена 40-мм автоматической пушкой Bofors 40 Mk4, способной поражать цели на дистанции до 12 км.
Максимальная скорострельность установки достигает 300 выстрелов в минуту, однако при необходимости темп можно снизить до 200, что позволяет экономить боезапасы в зависимости от типа боевого задания.
Пушка Tridon Mk2 работает с программируемыми боеприпасами, которые детонируют непосредственно перед целью. Образуя плотное облако обломков, такие снаряды значительно повышают шансы уничтожить крылатые ракеты и вражеские беспилотники.
Система Tridon Mk2 отличается высокой адаптивностью: ее можно устанавливать как на грузовики Scania, так и на гусеничные вездеходы BvS 10. Благодаря использованию электроприводов вместо традиционной гидравлики комплекс легко интегрируется с разными типами шасси, что значительно расширяет возможности его развертывания.
Как отмечают в Минобороны, шведская система ПВО Tridon Mk2 зарекомендовала себя как многоцелевое решение, объединяющее высокую точность с низкими эксплуатационными затратами. Комплекс способен эффективно отражать комбинированные атаки, одновременно противодействуя беспилотникам, авиации и крылатым ракетам.