Швеція передасть Силам оборони України сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Ці комплекси допоможуть ППО у боротьбі з безпілотниками Shahed та іншими повітряними загрозами.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначили у Міноборони, на закупівлю Tridon Mk2 для України Швеція виділить €400 млн – майже третину суми нового пакета військової допомоги обсягом €1,2 млрд, оголошеному в лютому.

Міноборони назвало головні причини цінності цих систем для захисту України в умовах повномасштабної війни.

Які характеристики ППО Tridon Mk2

Сучасна мобільна система ППО середньої дальності Tridon Mk2, вперше презентована у 2024 році, розроблена для оперативного захисту повітряного простору.

Комплекс демонструє високу ефективність у цілодобовому режимі, незалежно від погодних умов. Крім того, система відрізняється економічністю завдяки низькій собівартості кожного пострілу.

Як розповіли у Міноборони, система Tridon Mk2 оснащена 40-мм автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, здатною уражати цілі на дистанції до 12 км.

Максимальна скорострільність установки сягає 300 пострілів на хвилину, проте за потреби темп можна знизити до 200, що дозволяє економити боєзапаси залежно від типу бойового завдання.

Гармата Tridon Mk2 працює з програмованими боєприпасами, що детонують безпосередньо перед ціллю. Утворюючи щільну хмару уламків, такі снаряди значно підвищують шанси на знищення крилатих ракет та ворожих безпілотників.

Система Tridon Mk2 вирізняється високою адаптивністю: її можна встановлювати як на вантажівки Scania, так і на гусеничні всюдиходи BvS 10. Завдяки використанню електроприводів замість традиційної гідравліки комплекс легко інтегрується з різними типами шасі, що значно розширює можливості його розгортання.

Як зазначають у Міноборони, шведська система ППО Tridon Mk2 зарекомендувала себе як багатоцільове рішення, що поєднує високу точність із низькими експлуатаційними витратами. Комплекс здатний ефективно відбивати комбіновані атаки, одночасно протидіючи безпілотникам, авіації та крилатим ракетам.

