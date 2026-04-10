Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украины не будет на политической карте мира, если все станут уклонистами.

По его словам, у украинского общества есть проблема с единством — героями одновременно считают как военных, которые воюют на фронте, так и тех, кто избегает мобилизации.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По его словам, “без людей войны проигрываются”. Глава Офиса президента заявил, что не поддерживает идею, что дроны могут заменить людей на войне.

Буданов также отметил, что украинцам нужно “не бояться выполнить свой долг”.

Он подчеркнул, что не все мобилизованные участвуют в штурмах. Часть военных служит в подразделениях противовоздушной обороны, обеспечения или выполняет другие задачи в тылу.

— Вы посмотрите, у нас страшная проблема в обществе. У нас герой — тот, кто воюет сейчас реально на фронте, проливает кровь. Все становятся на колени, когда несут гробы. И у нас также герой, который записывает видосики “как я, извините, послал на три буквы ТЦК” или “как я перебежал “зелёнку” через границу” — а вы тупые тут оставайтесь. И они оба — герои одновременно! Это страшная проблема. Она показывает отсутствие единства, — отметил Буданов.

Руководитель ОП добавил, что при таких условиях ситуация в стране не изменится к лучшему.

— Если у нас будет оставаться ситуация, когда одновременно герой — воин, защитник, но также герой — и уклонист, мы далеко не уедем, — сказал он.

Буданов также призвал граждан повзрослеть и оценить ситуацию со стороны. Он подчеркнул, что Украины не будет на карте мира, если все станут уклонистами.

— Повзрослейте, пожалуйста, посмотрите на мир, ну, со стороны попробуйте посмотреть. Что будет, когда все станут уклонистами? Останется ли Украина на политической карте мира? Нет, не останется. Чтобы даже мыслей таких не возникало: нет, не останется. Не будет её, названия такого даже не будет. И жить тут некому будет: зря многие думают, что обойдётся: эти такие, а другие придут — как-то решим. Нет, не решите. Абсолютно не решите. Заберут всё, — добавил Буданов.

Связанные темы:

