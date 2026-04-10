Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що України не буде на політичній карті світу, якщо всі стануть ухилянтами.

За його словами, в українському суспільстві немає єдності – героями одночасно вважають як військових, які воюють на фронті, так і тих, хто уникає мобілізації.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

Буданов різко висловився про мобілізацію і ухилянтів

За його словами, “без людей війни програються”. Очільник Офісу президента заявив, що не є прихильником ідеї, що дрони будуть воювати за людей.

Буданов також зауважив, що українцям треба “не боятися виконати свій обов’язок”, тим паче не усі мобілізовані йдуть у штурми, багато хто займає тилові посади, йде у ППО, у підрозділи забезпечення тощо.

– Ви подивіться, у нас страшенна проблема у суспільстві. У нас герой – той, хто воює зараз реально на фронті, проливає кров. Всі стають на коліна, коли несуть труни. Й у нас так само герой, який записує відосики “як я, вибачте, послав на три букви ТЦК” чи “як я перебіг “зеленку” через кордон” – а ви тупі отут от лишайтесь. І вони обидва – герої одночасно! Це страшна проблема. Вона показує відсутність єдності, – зазначив Буданов.

Керівник ОП додав, що за таких умов ситуація в країні не зміниться на краще.

– Якщо у нас буде лишатися ситуація, коли одночасно герой – воїн, захисник, але також герой – і ухилянт, ми далеко не поїдемо, – сказав він.

Буданов також закликав громадян подорослішати та оцінити ситуацію з боку. Він наголосив, що України не буде на мапі світу, якщо всі стануть ухилянтами.

– Подорослішайте, будь ласка, подивіться на світ, ну, з боку спробуйте подивитись. Що буде, коли всі стануть ухилянтами? Чи лишиться Україна на політичній карті світу? Ні, не лишиться. Щоб навіть там думок не виникало: ні, не лишиться. Не буде її, назви такої навіть не буде. І жити тут нікому буде: дарма багато хто думає, що обійдеться: ці такі, а інші прийдуть – якось вирішимо. Ні, не вирішите. Абсолютно не вирішите. Заберуть усе, – додав Буданов.

