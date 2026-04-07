С начала полномасштабной войны в Украине зафиксировали более 600 случаев сопротивления работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщила Национальная полиция в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Нападения на представителей ТЦК

По данным Нацполиции, в результате нападений погибли по меньшей мере три работника ТЦК и СП.

Сейчас смотрят

Больше всего случаев нападения на работников ТЦК зафиксировали в Харьковской области – 68, в Киеве – 53, а в Днепропетровской области – 44 факта с начала действия военного положения, отметили в Нацполиции.

Подобные случаи зафиксировали и в других регионах страны. Отмечается, что больше таких инцидентов обнаружили на Волыни (38), Львовщине (37), Одесщине (36), Черниговщине (33) и в других регионах Украины.

Статистика Нацполиции свидетельствует о резком увеличении количества таких правонарушений: если в 2022 году было зафиксировано всего пять инцидентов, то уже в следующем году их количество выросло до 38.

– За 2024 год зафиксировано 118 случаев нападения на представителей ТЦК, в 2025 году общее количество инцидентов составило 341. С начала 2026 года фактов сопротивления ТЦК уже зафиксировано более сотни, – говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последнюю неделю в Украине произошло три случая нападения на представителей ТЦК с тяжелыми последствиями.

В четверг, 2 апреля, во Львове умер военнослужащий ТЦК после ножевого ранения в шею на улице Патона. Через несколько часов правоохранители задержали предполагаемого нападающего – работника львовской таможни, которому сообщили о подозрении.

В субботу, 4 апреля, в Виннице ранили двух работников ТЦК, когда мужчина с ножом напал на них. Гражданина задержали правоохранители.

В понедельник, 6 апреля, в Харькове тоже произошло нападение на представителя ТЦК, госпитализированного в больницу после ножевого ранения. В этом случае полицейские также задержали нападающего.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.