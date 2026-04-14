Бельгия и Испания в этом году выделяют по €1 млрд помощи Украине – Федоров
Бельгия и Испания в этом году выделят по €1 млрд на поддержку Украины, а также усилят сотрудничество в сфере противовоздушной обороны, дронов и артиллерии.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров по итогам переговоров с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес.
Во время переговоров стороны согласовали ключевые направления сотрудничества накануне заседания в формате Рамштайн.
Речь идет об усилении противовоздушной обороны, развитии дроновых возможностей и обеспечении фронта артиллерией дальнобойного поражения.
Отдельно обсудили так называемую чешскую инициативу, которая предусматривает поставки боеприпасов для украинской армии.
В частности, Бельгия подтвердила, что в 2026 году выделит €1 млрд оборонной помощи Украине.
Также страна планирует передать дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для уже имеющихся самолетов.
Испания также объявила о выделении €1 млрд помощи Украине в этом году.
Стороны обсудили развитие сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE.
Украина, в свою очередь, предложила возможность тестирования испанских беспилотников в боевых условиях.
Ранее Еврокомиссия предложила мобилизовать €45 млрд для Украины до конца 2026 года.
Средства планируют направить как на оборонные нужды, так и на поддержку государственного бюджета.