Бельгия и Испания в этом году выделят по €1 млрд на поддержку Украины, а также усилят сотрудничество в сфере противовоздушной обороны, дронов и артиллерии.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров по итогам переговоров с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес.

Помощь Украине: что известно

Во время переговоров стороны согласовали ключевые направления сотрудничества накануне заседания в формате Рамштайн.

Сейчас смотрят

Речь идет об усилении противовоздушной обороны, развитии дроновых возможностей и обеспечении фронта артиллерией дальнобойного поражения.

Отдельно обсудили так называемую чешскую инициативу, которая предусматривает поставки боеприпасов для украинской армии.

В частности, Бельгия подтвердила, что в 2026 году выделит €1 млрд оборонной помощи Украине.

Также страна планирует передать дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для уже имеющихся самолетов.

Испания также объявила о выделении €1 млрд помощи Украине в этом году.

Стороны обсудили развитие сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE.

Украина, в свою очередь, предложила возможность тестирования испанских беспилотников в боевых условиях.

Ранее Еврокомиссия предложила мобилизовать €45 млрд для Украины до конца 2026 года.

Средства планируют направить как на оборонные нужды, так и на поддержку государственного бюджета.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.