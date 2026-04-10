Украина и Германия обсудили подготовку к следующему заседанию Рамштайна, которое состоится 15 апреля.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Минобороны.

Как проходит подготовка к Рамштайну

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел рабочий звонок немецким коллегой Борисом Писториусом, во время которого рассказал ему о том, что Киев готовит обновление по реализации пунктов Плана войны для принуждения России к миру.

– Партнерам будут представлены приоритетные направления сотрудничества, в частности в сфере усиления противовоздушной обороны, развития беспилотных систем, обмена данными и технологиями. Украина предлагает взаимовыгодную модель кооперации, говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого сотрудничества союзники получат доступ к боевым данным и системам украинского производства.

Речь идет, в частности, об опыте создания комплексной системы борьбы с дронами типа Шахед.

Какие общие проекты планируют Украина и Германия

Среди общих проектов Украины и Германии ряд таких, которые должны быть реализованы в ближайшее время:

значительное усиление систем ПВО;

дополнительное финансирование deep-strike и middle-strike дронов;

развитие общих технологических решений.

Стороны отдельно обсудили перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия.

Отдельно стороны обсудили обмен данными между Украиной и Германией.

Да, Украина имеет уникальный массив боевых данных, поэтому в ближайшее время сотрудничество в этом направлении должно быть усилено.

– Обмен данными открывает новые возможности для развития технологий и усиления оборонных возможностей обеих стран, – подытожили в Минобороны.

Напомним, в марте в Брюсселе состоялось заседание Координационной группы по энергетической помощи Украине (Энергетический Рамштайн).

Ключевая тема – подготовка Украины к следующему зимнему периоду и укрепление энергетической устойчивости страны.

