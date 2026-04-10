Украина готовится к Рамштайну: главные темы заседания 15 апреля
- Следующее заседание в формате Рамштайн состоится 15 апреля.
- Украина представит партнерам приоритеты: ПВО, дроны и военные технологии.
Украина и Германия обсудили подготовку к следующему заседанию Рамштайна, которое состоится 15 апреля.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном Минобороны.
Как проходит подготовка к Рамштайну
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел рабочий звонок немецким коллегой Борисом Писториусом, во время которого рассказал ему о том, что Киев готовит обновление по реализации пунктов Плана войны для принуждения России к миру.
– Партнерам будут представлены приоритетные направления сотрудничества, в частности в сфере усиления противовоздушной обороны, развития беспилотных систем, обмена данными и технологиями. Украина предлагает взаимовыгодную модель кооперации, говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках этого сотрудничества союзники получат доступ к боевым данным и системам украинского производства.
Речь идет, в частности, об опыте создания комплексной системы борьбы с дронами типа Шахед.
Какие общие проекты планируют Украина и Германия
Среди общих проектов Украины и Германии ряд таких, которые должны быть реализованы в ближайшее время:
- значительное усиление систем ПВО;
- дополнительное финансирование deep-strike и middle-strike дронов;
- развитие общих технологических решений.
Стороны отдельно обсудили перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия.
Отдельно стороны обсудили обмен данными между Украиной и Германией.
Да, Украина имеет уникальный массив боевых данных, поэтому в ближайшее время сотрудничество в этом направлении должно быть усилено.
– Обмен данными открывает новые возможности для развития технологий и усиления оборонных возможностей обеих стран, – подытожили в Минобороны.
Напомним, в марте в Брюсселе состоялось заседание Координационной группы по энергетической помощи Украине (Энергетический Рамштайн).
Ключевая тема – подготовка Украины к следующему зимнему периоду и укрепление энергетической устойчивости страны.