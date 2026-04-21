На Закарпатье задержали главу ВЛК: во время обысков у него нашли 11 млн грн наличных
В Закарпатской области задержали главу военно-врачебной комиссии, у которого изъяли около 11 млн грн наличных и которого подозревают в организации получения неправомерной выгоды за оформление фиктивных медицинских выводов.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.
Задержание главы ВЛК на Закарпатье
По данным Офиса генпрокурора, во время обыска в доме главы ВЛК на Закарпатье изъяли наличные деньги в разной валюте на сумму, эквивалентную около 11 млн грн.
Как отметили в ДБР, 60-летний чиновник систематически требовал деньги за оформление фиктивных медицинских документов для получения отсрочки от мобилизации.
В частности, к нему обратился призывник, желавший возобновить отсрочку по состоянию здоровья. Подозреваемый предложил использовать предварительные медицинские документы без прохождения обследования и договорился с другими членами ВЛК не учитывать реальное состояние здоровья.
– Стоимость такой “услуги” составила $6 тыс., которые планировали распределить между участниками схемы, – говорится в сообщении ДБР.
Правоохранители задержали чиновника после оформления заключения об ограниченной пригодности.
Во время обыска в его доме изъяли более $240 тыс., более €3 тыс., почти 1,3 млн форинтов и более 260 тыс. грн. Происхождение этих денег будет проверено. Они получат отдельную правовую оценку.
Среди изъятого – меченые купюры, переданные в качестве аванса в рамках контроля за совершением преступления. В настоящее время продолжается подготовка ходатайства об аресте имущества.
Главе ВЛК в Закарпатье сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц с вымогательством (ч. 3 ст. 368 действующего Уголовного кодекса Украины).
Продолжается подготовка ходатайства об избрании меры пресечения – содержании под стражей, а также об отстранении от должности. Сейчас идет досудебное расследование.