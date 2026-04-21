Татьяна Забожко, выпускающий редактор
В Одессе задержали военных ТЦК: Сырский отстранил двух начальников
21 апреля в Одессе представители Нацполиции и СБУ задержали пятерых человек, среди которых четверо — работники Пересыпского районного ТЦК и СП.
По данным СМИ, пятый задержанный является участковым.
Их проверяют на причастность к разбойному нападению, похищению человека и вымогательству $30 тыс.
На инцидент с ТЦК в Одессе уже отреагировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Главком отстранил от исполнения обязанностей двух начальников — Одесского областного ТЦК и СП и Пересыпского районного ТЦК и СП.
Задержание работников ТЦК в Одессе 21 апреля: что известно
Задержали работников ТЦК в Одессе 21 апреля представители Главного управления внутренней безопасности СБУ и Национальной полиции при содействии Главнокомандующего ВСУ и руководства Сухопутных войск.
В СБУ отмечают, что нейтрализованная сегодня организованная преступная группировка, к которой принадлежали сотрудники местного ТЦК, занималась вымогательством денег с людей.
За отказ фигуранты совершали насилие и угрожали потерпевшим отправить их “штурмовиками на передовую” в ускоренном режиме.
По материалам дела, “выбивание” средств происходило прямо в служебном мультивене ТЦК, в который потерпевших затягивали насильно.
Злоумышленники, подчеркивают СБУ, действовали по “наводке” жителя региона, который проходил службу в ТЦК. Именно он подыскивал потенциальных жертв, узнавал об их материальном положении и маршрутах движения.
Далее фигуранты отслеживали пострадавших и нападали на них прямо посреди улицы или на дорогах.
Для рейдов использовали два служебных мультивэна: в одном держали потерпевших, а группа из второй машины следила за ситуацией вокруг.
Так было и сегодня, 21 апреля. Сначала представители группировки похитили мужчину на улице Прохоровской в Одессе.
Пострадавшего силой посадили в автобус и возили по городу.
Во время незаконного содержания, отмечают в Офисе генпрокурора, к мужчине применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой, избивали и требовали $30 тыс.
В конце концов всех участников группировки задержали “на горячем” — прямо в то время, когда у похищенного мужчины именно “выбивали” деньги.
При задержании фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям, отмечают в СБУ.
— Спецназовцы СБУ применили оружие, стреляя по колесам авто, на котором пытались скрыться участники группировки. Ни один человек ранений не получил, — отмечают в ведомстве.
Всем задержанным готовят сообщения о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо совершенное организованной группой в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Реакция Одесского областного ТЦК
В Одесском областном ТЦК подтвердили факт задержания работников и заявили о полном сотрудничестве с правоохранителями.
— Руководство обеспечивает полное взаимодействие с уполномоченными органами для выяснения всех деталей, — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что поддерживают прозрачное и объективное расследование.
— Любые нарушения закона в рядах ВСУ недопустимы, а очищение структуры от дискредитирующих службу является нашим приоритетом, — говорится в заявлении.
Также в ТЦК призвали воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации.
В ведомстве добавили, что центр комплектования продолжает работать в штатном режиме.
Реакция Сырского на инцидент по ТЦК в Одессе
Согласно распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальники Одесского областного ТЦК и СП и Пересыпского районного ТЦК и СП отстранены от исполнения обязанностей.
Начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручено провести служебное расследование по данному факту.
Источник: СБУ, Офис генпрокурора, Сухопутные войска ВСУ, Одесский ОТЦК и СП