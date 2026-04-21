21 апреля в Одессе представители Нацполиции и СБУ задержали пятерых человек, среди которых четверо — работники Пересыпского районного ТЦК и СП.

По данным СМИ, пятый задержанный является участковым.

Их проверяют на причастность к разбойному нападению, похищению человека и вымогательству $30 тыс.

На инцидент с ТЦК в Одессе уже отреагировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Главком отстранил от исполнения обязанностей двух начальников — Одесского областного ТЦК и СП и Пересыпского районного ТЦК и СП.

Задержание работников ТЦК в Одессе 21 апреля: что известно

Задержали работников ТЦК в Одессе 21 апреля представители Главного управления внутренней безопасности СБУ и Национальной полиции при содействии Главнокомандующего ВСУ и руководства Сухопутных войск.

В СБУ отмечают, что нейтрализованная сегодня организованная преступная группировка, к которой принадлежали сотрудники местного ТЦК, занималась вымогательством денег с людей.

За отказ фигуранты совершали насилие и угрожали потерпевшим отправить их “штурмовиками на передовую” в ускоренном режиме.

По материалам дела, “выбивание” средств происходило прямо в служебном мультивене ТЦК, в который потерпевших затягивали насильно.

Злоумышленники, подчеркивают СБУ, действовали по “наводке” жителя региона, который проходил службу в ТЦК. Именно он подыскивал потенциальных жертв, узнавал об их материальном положении и маршрутах движения.

Далее фигуранты отслеживали пострадавших и нападали на них прямо посреди улицы или на дорогах.

Для рейдов использовали два служебных мультивэна: в одном держали потерпевших, а группа из второй машины следила за ситуацией вокруг.

Так было и сегодня, 21 апреля. Сначала представители группировки похитили мужчину на улице Прохоровской в ​​Одессе.

Пострадавшего силой посадили в автобус и возили по городу.

Во время незаконного содержания, отмечают в Офисе генпрокурора, к мужчине применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой, избивали и требовали $30 тыс.

В конце концов всех участников группировки задержали “на горячем” — прямо в то время, когда у похищенного мужчины именно “выбивали” деньги.

При задержании фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям, отмечают в СБУ.

— Спецназовцы СБУ применили оружие, стреляя по колесам авто, на котором пытались скрыться участники группировки. Ни один человек ранений не получил, — отмечают в ведомстве.

Всем задержанным готовят сообщения о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо совершенное организованной группой в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реакция Одесского областного ТЦК

В Одесском областном ТЦК подтвердили факт задержания работников и заявили о полном сотрудничестве с правоохранителями.

— Руководство обеспечивает полное взаимодействие с уполномоченными органами для выяснения всех деталей, — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что поддерживают прозрачное и объективное расследование.

— Любые нарушения закона в рядах ВСУ недопустимы, а очищение структуры от дискредитирующих службу является нашим приоритетом, — говорится в заявлении.

Также в ТЦК призвали воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации.

В ведомстве добавили, что центр комплектования продолжает работать в штатном режиме.

Реакция Сырского на инцидент по ТЦК в Одессе

Согласно распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальники Одесского областного ТЦК и СП и Пересыпского районного ТЦК и СП отстранены от исполнения обязанностей.

Начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручено провести служебное расследование по данному факту.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, Сухопутные войска ВСУ, Одесский ОТЦК и СП

Фото : Getty Images

