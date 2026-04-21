У Закарпатській області затримали очільника військово-лікарської комісії, в якого вилучили близько 11 млн грн готівки та якого підозрюють в організації одержання неправомірної вигоди за оформлення фіктивних медичних висновків.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Затримання очільника ВЛК на Закарпатті

За даними Офісу генпрокурора, під час обшуку в оселі очільника ВЛК на Закарпатті вилучили готівку в різній валюті на суму, еквівалентну близько 11 млн грн.

Як зазначили в ДБР, 60-річний посадовець систематично вимагав гроші за оформлення фіктивних медичних документів для отримання відстрочки від мобілізації.

Зокрема, до нього звернувся призовник, який хотів поновити відстрочку за станом здоров’я. Підозрюваний запропонував використати попередні медичні документи без проходження обстеження та домовився з іншими членами ВЛК не зважати на реальний стан здоров’я.

– Вартість такої “послуги” становила $6 тис., які планували розподілити між учасниками схеми, – йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці затримали посадовця після оформлення висновку про обмежену придатність.

Під час обшуку в його оселі вилучили понад $240 тис., більш ніж €3 тис., майже 1,3 млн форинтів та понад 260 тис. грн. Походження цих грошей перевірять. Вони отримають окрему правову оцінку.

Серед вилученого – мічені купюри, які передали в якості авансу в межах контролю за вчиненням злочину. Наразі триває підготовка клопотання про арешт майна.

Очільник ВЛК на Закарпатті повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із вимаганням (ч. 3 ст. 368 чинного Кримінального кодексу України).

Триває підготовка клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, а також про відсторонення від посади. Наразі продовжується досудове розслідування.

Фото : Офис генпрокурора

