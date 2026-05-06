В Украине готовят масштабную реформу для водителей: что может измениться
- В Украине готовят реформу дорожного законодательства, которая изменит правила получения водительских прав и приблизит их к стандартам ЕС.
- Законопроект вводит новые категории транспорта, возрастные ограничения и поэтапный доступ к управлению в зависимости от водительского опыта.
- Также предусмотрена полная легализация цифровых удостоверений и новые правила аннулирования и восстановления водительских прав.
В Украине готовится масштабная реформа дорожного законодательства, которая предусматривает изменение правил получения водительских удостоверений, новые возрастные ограничения и полную легализацию цифровых документов.
Соответствующий законопроект №15200 направлен на адаптацию украинских норм к стандартам ЕС.
В частности, документ вводит новые категории транспорта, в том числе АМ для мопедов и А2 для мотоциклов ограниченной мощности. Также уточняются требования к массо-габаритным характеристикам категорий B, C и D. Например, для D1 – не более 16 мест и длина до 8 метров.
Реформа подразумевает поэтапный доступ к управлению транспортом в зависимости от возраста и опыта:
- с 15 лет — для мопедов и легких двухколесных средств,
- с 17 — категории B и BE (только в сопровождении опытного водителя со стажем от двух лет),
- с 20 лет – мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2,
- с 24 лет – для автобусов (категории D и DE), или с 21 года при наличии профессиональной подготовки.
Кроме того, планируется полностью узаконить электронные водительские удостоверения и техпаспорта — они будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, и могут использоваться без физических аналогов.
Законопроект также изменяет правила аннулирования и восстановления водительских прав. В частности, удостоверения могут быть отменены по истечению срока действия, нарушения ПДД или если документ не забрали вовремя.
В случае лишения прав через суд для их возвращения нужно будет пройти медосмотр и повторно сдать экзамены.