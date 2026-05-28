Украина активизирует координацию с западными партнерами в преддверии нового заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн. Среди ключевых тем — укрепление противовоздушной обороны, поставки дальнобойных боеприпасов и финансирование производства украинских дронов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом, главой Минобороны Великобритании Джоном Хили и генсеком НАТО Марком Рютте.

Украина провела переговоры перед новым Рамштайном

По словам министра, стороны согласовали приоритеты перед очередным заседанием Рамштайна. Главная цель — чтобы решения союзников максимально соответствовали потребностям украинского фронта и усиливали Силы обороны в критически важных направлениях.

Сейчас смотрят

Отдельное внимание во время переговоров уделили укреплению противовоздушной обороны и противоракетной защиты. Глава Минобороны Михаил Федоров подчеркнул, что только во время одной из последних массированных атак РФ выпустила по Украине более 30 баллистических ракет за ночь.

Среди приоритетов до следующего заседания Рамштайна Украина определила:

дополнительные взносы в механизм PURL и закупку ракет PAC-3 для ЗРК Patriot через программу JUMPSTART;

поставки артиллерийских боеприпасов повышенной дальности в рамках Чешской инициативы;

финансирование производства украинских беспилотников.

Также Федоров подчеркнул, что параллельно с многосторонними механизмами важно сохранять и масштабировать двустороннюю поддержку партнеров для реализации оборонной стратегии Украины и усиления технологического преимущества Сил обороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.