Украинские военные наращивают давление на логистику российских оккупационных войск, масштабируя удары средней дальности по тылу противника.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Программа Логистический локдаун: что известно

По его словам, Минобороны запускает отдельную программу Логистический локдаун, которая предусматривает масштабирование middle strike (ударов средней дальности) и системное уничтожение российских возможностей на оперативной глубине.

Федоров заявил, что российские войска больше не будут чувствовать себя в безопасности даже на значительном расстоянии от линии фронта.

— Запускаем отдельную программу Логистический локдаун для масштабирования middle strike и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия, – отметил министр.

Также он сообщил, что Украина постепенно перехватывает инициативу на поле боя, потери российской армии во время продвижения растут.

— Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле – уже 179. Россия несет рекордные потери: более 35 тыс. убитых или тяжелораненых военных ежемесячно – и мы продолжаем наращивать темп, – подчеркнул министр обороны.

По словам Федорова, в течение последних месяцев Силы обороны Украины вчетверо увеличили уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине.

Он отметил, что уже прослеживается закономерность: чем больше российская армия теряет логистику, тем меньше проводит штурмовых действий на линии боевого соприкосновения.

Министр добавил, что одним из ключевых факторов таких изменений стали стратегические решения по масштабированию middle strike-способностей.

— После отключения Starlink для россиян это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас – по поручению президента максимально масштабировать middle strike и в координации с военными создать для врага полный логистический локдаун, – подчеркнул Федоров.

Финансирование закупки средств middle strike

Он сообщил, что в рамках первого этапа программы Министерство обороны совместно с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.

— Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе єБали – команды, которые специализируются на уничтожении врага на оперативной глубине и демонстрируют лучшие результаты именно в этом направлении. Первые подразделения уже получили средства, и прямые закупки уже начались, – написал он.

Кроме того, в рамках второго этапа программы централизованно запускают тендеры на закупку большой партии средств middle strike.

Федоров пояснил, что открытые конкурсы должны обеспечить не только скорость и масштабирование производства, но и конкуренцию между производителями, минимизацию коррупционных рисков, прозрачность и эффективное использование государственных средств.

— Уже летом результаты централизованных закупок middle strike станут ощутимыми на фронте. Враг даже на большом расстоянии от линии боевых действий больше не будет чувствовать себя в безопасности, – подчеркнул Федоров.

