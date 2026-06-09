Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов в Белгородской области и пункты управления России. Подтверждено уничтожение резервуаров в районе временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение склада боеприпасов и пунктов управления РФ

По информации Генштаба, 8 июня и в ночь на 9 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов российских оккупационных войск.

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Среди них – склад боеприпасов в районе Прохоровки Белгородской области РФ, который успешно поражен.

Под удары попали пункты управления российских войск в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской и Искры Курской области в России.

В то же время Силы обороны атаковали пункты управления беспилотными летательными аппаратами армии России в районах Шевченко Первого Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек в Херсонской области.

Кроме этого, в районе Федоровки Донецкой области поражен логистический хаб, склады материально-технических средств российских войск в районах Михайловки на Луганщине и Гюновки Запорожской области.

Как отмечают в Генштабе, под удары попали сосредоточение личного состава армии РФ в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригоровки в Запорожье, а также Искры Курской области РФ.

Также в Генштабе подчеркнули, что подтверждено уничтожение восьми и повреждение девяти резервуаров хранения топлива в районе порта Мариуполь Донецкой области, по которому нанесли удары 5 июня.

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