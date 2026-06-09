Силы обороны поразили боеприпасы в Белгородской области и пункты управления РФ
- Силы обороны Украины успешно поразили российский склад боеприпасов в Белгородской области, а также ряд пунктов управления войсками и беспилотниками по нескольким направлениям.
- Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение восьми и повреждение девяти топливных резервуаров в порту временно оккупированного Мариуполя.
Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов в Белгородской области и пункты управления России. Подтверждено уничтожение резервуаров в районе временно оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение склада боеприпасов и пунктов управления РФ
По информации Генштаба, 8 июня и в ночь на 9 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов российских оккупационных войск.
Среди них – склад боеприпасов в районе Прохоровки Белгородской области РФ, который успешно поражен.
Под удары попали пункты управления российских войск в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской и Искры Курской области в России.
В то же время Силы обороны атаковали пункты управления беспилотными летательными аппаратами армии России в районах Шевченко Первого Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек в Херсонской области.
Кроме этого, в районе Федоровки Донецкой области поражен логистический хаб, склады материально-технических средств российских войск в районах Михайловки на Луганщине и Гюновки Запорожской области.
Как отмечают в Генштабе, под удары попали сосредоточение личного состава армии РФ в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригоровки в Запорожье, а также Искры Курской области РФ.
Также в Генштабе подчеркнули, что подтверждено уничтожение восьми и повреждение девяти резервуаров хранения топлива в районе порта Мариуполь Донецкой области, по которому нанесли удары 5 июня.