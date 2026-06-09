Российское командование запретило использовать автомобильные дороги Р-280 Новороссия и А-291 Таврида для перевозки материальных средств в интересах своих соединений и воинских частей.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ и командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Какие дороги РФ запретила использовать

По информации СБС, с 7 июня командование РФ запретило использование автомобильных дорог Р-280 Новороссия и А-291 Таврида после системных поражений транспорта оккупационной группировки на южном направлении.

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Как отмечается, за последние две недели грузовой трафик здесь снизился ориентировочно на 71% – с 3,8 тыс. до 1,1 тыс. транспортных средств в сутки.

– Это не означает полной блокады маршрута, однако свидетельствует о существенном ограничении логистических возможностей противника и заставляет его использовать запасные маршруты, – говорится в сообщении.

В то же время командующий Силами беспилотных систем добавил, что о тотальном огневом контроле трассы речь не идет, хотя можно наблюдать обвал трафика на этих автомобильных дорогах.

Автодорога Р-280 Новороссия проходит от Ростова-на-Дону до Симферополя через Мариуполь и Мелитополь. Эта трасса проходит по территории РФ и оккупированным южным областям Украины, обеспечивая врагу сухопутный путь в Крым.

В то же время автодорога федерального значения А-291 Таврида соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. Трасса начинается от Крымского моста, соединяющего оккупированный Крым с российской Кубанью, а также имеет дополнительное ответвление в направлении Симферополь — Евпатория — Мирный.

9 июня стало известно, что Чонгарский мост снова поврежден из-за ночной атаки дронов, поэтому российские оккупанты перекрыли движение.

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