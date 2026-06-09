После ударов ВСУ: оккупанты запретили движение по трассе в Крым для военных перевозок
- Российское командование ограничило использование ключевых автодорог Р-280 и А-291 для военных перевозок из-за системных ударов украинских дронов.
- Это привело к обвалу грузового трафика оккупантов на 71%, а дополнительным ударом по логистике РФ стало новое повреждение Чонгарского моста.
Российское командование запретило использовать автомобильные дороги Р-280 Новороссия и А-291 Таврида для перевозки материальных средств в интересах своих соединений и воинских частей.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ и командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
Какие дороги РФ запретила использовать
По информации СБС, с 7 июня командование РФ запретило использование автомобильных дорог Р-280 Новороссия и А-291 Таврида после системных поражений транспорта оккупационной группировки на южном направлении.
Как отмечается, за последние две недели грузовой трафик здесь снизился ориентировочно на 71% – с 3,8 тыс. до 1,1 тыс. транспортных средств в сутки.
– Это не означает полной блокады маршрута, однако свидетельствует о существенном ограничении логистических возможностей противника и заставляет его использовать запасные маршруты, – говорится в сообщении.
В то же время командующий Силами беспилотных систем добавил, что о тотальном огневом контроле трассы речь не идет, хотя можно наблюдать обвал трафика на этих автомобильных дорогах.
Автодорога Р-280 Новороссия проходит от Ростова-на-Дону до Симферополя через Мариуполь и Мелитополь. Эта трасса проходит по территории РФ и оккупированным южным областям Украины, обеспечивая врагу сухопутный путь в Крым.
В то же время автодорога федерального значения А-291 Таврида соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. Трасса начинается от Крымского моста, соединяющего оккупированный Крым с российской Кубанью, а также имеет дополнительное ответвление в направлении Симферополь — Евпатория — Мирный.
9 июня стало известно, что Чонгарский мост снова поврежден из-за ночной атаки дронов, поэтому российские оккупанты перекрыли движение.