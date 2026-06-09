Сили оборони України уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області та пункти управління Росії. Підтверджено знищення резервуарів у районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження складу боєприпасів і пунктів управління РФ

За інформацією Генштабу, 8 червня та в ніч на 9 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів російських окупаційних військ.

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Серед них – склад боєприпасів в районі Прохоровки Бєлгородської області РФ, який успішно уражено.

Під удари потрапили пункти управління російських військ у районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області у Росії.

Водночас Сили оборони атакувати пункти управління безпілотними літальними апаратами армії Росії в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині.

Крім цього, у районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб, склади матеріально-технічних засобів російських військ у районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області.

Як зазначають у Генштабі, під удари потрапили зосередження особового складу армії РФ у районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області РФ.

Також у Генштабі наголосили, що підтверджено знищення восьми та пошкодження дев’яти резервуарів зберігання пального у районі порту Маріуполь Донецької області, по якому завдали ударів 5 червня.

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