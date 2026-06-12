При наличии действительного загранпаспорта гражданин Украины может беспрепятственно вернуться на Родину. Если этого документа нет, то для пересечения границы необходимо удостоверение личности на возвращение в Украину.

Факты ICTV узнавали, как оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.

Когда нужно удостоверение личности на возвращение в Украину

Удостоверение личности на возвращение в Украину — это официальный документ, выдаваемый гражданам Украины в случае потери, кражи или окончания срока действия их загранпаспорта за рубежом. Он позволяет вернуться в Украину и оформить новый паспорт.

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Оформление удостоверения личности на возвращение в Украину необходимо в следующих случаях:

Потеря или кража загранпаспорта.

Окончание срока действия паспорта, если вы не можете получить новый за границей.

Отсутствие у гражданина Украины какого-либо действительного документа для идентификации.

Алгоритм действий для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину

Процедура получения документа проходит в консульстве Украины в стране пребывания.

Алгоритм действий:

Обращение в консульское учреждение. Если вы потеряли паспорт или он был похищен, необходимо подать заявление в ближайшее консульство Украины.

Подача заявления и документов.

Оплата консульского сбора. Сумма может отличаться в зависимости от страны пребывания.

Ожидание оформления. Процедура занимает от нескольких дней до двух недель.

Получение удостоверения и возвращение в Украину. Документ имеет ограниченный срок действия (обычно 30 дней) и используется только для возвращения в Украину.

Перечень документов:

Заявление на оформление удостоверения.

Любые документы, подтверждающие личность (копия паспорта, водительское удостоверение, свидетельство о рождении и т.д.).

Справка из местной полиции (в случае кражи).

Фотографии соответствующего размера.

Если у вас возникла такая ситуация, не медлите с подачей документов. Чем быстрее обратитесь в консульство, тем быстрее сможете вернуться домой и восстановить паспорт.

Оформление удостоверения личности на возвращение в Украину для жителей ВОТ

Этот документ оформляется для лица, которое было вынуждено покинуть свою страну и попало на территорию государства-агрессора. Оформление удостоверения для возвращения в Украину регулируется постановлением № 1201 от 21.10.2022

Оформить такое удостоверение могут лица, находящиеся на временно оккупированных территориях, у которых изъяли паспорт гражданина Украины. Но в таком случае необходимо, чтобы на территории, подконтрольной Украине, находились родственники человека, который хочет вернуться.

Получить такое удостоверение могут граждане Украины:

на имя которых оформлен паспорт гражданина Украины и/или загранпаспорт, с использованием средств Единого государственного демографического реестра;

граждане Украины в возрасте до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы.

Оформить удостоверение можно в течение пяти дней со дня подачи заявки-анкеты, обратившись в любое территориальное подразделение Государственной миграционной службы в Украине. Итак, такую заявку может подать отец или мать или законный представитель человека в возрасте до 18 лет.

Если человек достиг возраста 18 лет, то подать соответствующую заявку могут члены семьи, то есть отец, мать, супруги, совершеннолетние дети, братья и сестры.

Если же у человека нет родственников на территории Украины, то он самостоятельно подает заявку, отправляя ее на электронный адрес Министерства по вопросам реинтеграции info@minre.gov.ua.

Правительство запустило экспериментальный проект упрощенного возвращения молодежи из ВОТ

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 5 июня 2026 года, правительство запускает годовой экспериментальный проект, который должен упростить возвращение граждан Украины, родившихся после 24 августа 1991 года на временно оккупированных территориях и фактически потерявших доступ к украинским документам.

По словам Свириденко, дипломатические учреждения Украины за границей получат полномочия оформлять специальное удостоверение личности на возвращение в Украину. Речь идет о документе для людей, информация о которых может отсутствовать в государственных реестрах из-за оккупации или потери доступа к украинской системе учета.

Такой механизм позволит восстанавливать идентификацию граждан даже в сложных случаях, когда стандартные процедуры документирования невозможны.

Оформление удостоверений будет производиться в определенных зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Среди них представительства в Турции, Грузии, Армении, Казахстане и других странах, где могут находиться граждане, выехавшие с оккупированных территорий или с территории РФ.

Процедура подразумевает проверку данных через государственные реестры. Если информации недостаточно, идентификацию смогут подтверждать близкие родственники, в том числе в дистанционном формате через видеосвязь.

Как подчеркнула премьер-министр, инициатива касается граждан, которые из-за оккупации оказались без действующих украинских документов и фактически упустили возможность легально вернуться домой.

Отдельно говорится, что для детей до 16 лет обращения смогут подавать родители или законные представители.

Свириденко подчеркнула, что оформление удостоверения будет безвозмездным. По ее словам, практический результат проекта состоит в том, чтобы больше украинцев могли выехать с оккупированных территорий или из России и вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Джерело: Державна міграційна служба

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