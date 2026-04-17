Для многих украинцев загранпаспорт является основным документом для передвижения между странами, трудоустройства и получения официальных услуг.

В случае истечения срока действия паспорта или его утери возникает необходимость оформления нового документа через дипломатические представительства Украины за рубежом, что в настоящее время сопровождается дополнительными требованиями.

Нужен ли Резерв+ для получения загранпаспорта, читайте в нашем материале.

Возможно ли получить загранпаспорт без Резерв+ в 2026 году в консульстве

Для граждан Украины, находящихся за пределами страны, процедура оформления загранпаспорта имеет свои особенности. Отдельные правила предусмотрены для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Как объясняют в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины, при обращении в дипломатические учреждения такая категория граждан должна дополнительно предоставить военно-учетный документ. Речь идет об электронном формате, сформированном в приложении Резерв+.

При этом документ должен быть актуальным, поэтому его необходимо сгенерировать не ранее чем за 72 часа до подачи заявления.

Процедура оформления загранпаспорта предусматривает подачу определенного пакета документов в посольство или консульство Украины.

Граждане, достигшие 14-летнего возраста, должны лично обратиться в учреждение. Заявление-анкета формируется непосредственно консулом в присутствии заявителя, после чего ее нужно проверить и подписать.

Среди основных документов, которые необходимо предоставить:

действующий или предыдущие заграничные паспорта (при наличии);

внутренний паспорт — в форме ID-карты или книжки;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или сведения о нем;

выписка из реестра территориальной общины о месте проживания в Украине или подтверждение его отсутствия;

документ, подтверждающий законность пребывания за границей (при наличии).

За оформление заграничного паспорта взимается консульский сбор. Его размер унифицирован, однако фактическая сумма зависит от курса валюты страны пребывания. Актуальные тарифы публикуются на сайтах соответствующих дипломатических учреждений.

Стандартный срок изготовления документа может достигать трех месяцев. Это связано с необходимостью доставки паспорта дипломатической почтой из Украины.

Возможно ли получить загранпаспорт без Резерв+ в ГП Документ

В Государственной миграционной службе Украины сообщили об обновлении правил оформления паспортных документов для граждан, в частности мужчин призывного возраста, находящихся за границей.

Изменения предусмотрены правительственным решением о внесении изменений в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, подготовленным Министерством внутренних дел, Министерством обороны и ГМС.

Согласно новым правилам, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за пределами Украины, могут оформлять как внутренний паспорт, так и заграничный без необходимости лично предъявлять военно-учетный документ.

В Паспортном сервисе ГП Документ подтвердили, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, могут оформить паспорт без физического предъявления военно-учетного документа или приложения Резерв+.

Отныне проверка статуса воинского учета происходит автоматически — эту функцию выполняют сотрудники зарубежных подразделений ГП Документ при приеме заявления.

Процедура оформления документов в ГП Документ:

гражданин обращается в зарубежное подразделение ГП Документ с заявлением на оформление паспорта;

во время обработки данных сотрудники учреждения самостоятельно проверяют информацию в государственных реестрах;

если сведения о лице отсутствуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, их автоматически передают в этот реестр;

после внесения информации формируется военно-учетный документ в электронном виде;

только после этого запускается процедура изготовления паспорта.

Поэтому фактически без ВОД оформление паспорта не осуществляется. Однако при оформлении паспорта в консульстве необходимо предоставить электронный ВОД, сформированный в Резерв+, тогда как в ГП Документ при отсутствии е-ВОД его могут сформировать на месте.

Нужно ли подавать военно-учетные документы

Как отмечают в ГМС, в рамках обновленного порядка гражданам больше не нужно самостоятельно предоставлять бумажные или электронные документы о военной регистрации.

Вся необходимая проверка осуществляется автоматически через государственные реестры. При этом, если лицо ранее не состояло на военном учете, его могут внести в него без прохождения военно-врачебной комиссии.

Граждане имеют возможность ускорить получение документа. Для этого предусмотрено оформление экспресс-доставки за свой счет через международные почтовые сервисы.

Чтобы воспользоваться такой опцией, необходимо заранее подать соответствующую заявку, оплатить услугу и предоставить в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку.

