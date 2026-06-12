За наявності дійсного закордонного паспорта громадянин України може без перешкод повернутися на Батьківщину. Якщо цього документа немає, то для перетину кордону необхідне посвідчення особи на повернення в Україну.

Факти ICTV дізнавалися, як оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Коли потрібне посвідчення особи на повернення в Україну

Посвідчення особи на повернення в Україну – це офіційний документ, що видається громадянам України у разі втрати, крадіжки чи закінчення строку дії їхнього закордонного паспорта за кордоном. Він дозволяє повернутися в Україну та оформити новий паспорт.

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Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну необхідне у таких випадках:

Втрата або крадіжка закордонного паспорта.

Закінчення терміну дії паспорта, якщо ви не можете отримати новий за кордоном.

Відсутність у громадянина України будь-якого дійсного документа для ідентифікації.

Алгоритм дій для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

Процедура отримання документа проходить у консульстві України в країні перебування.

Алгоритм дій:

Звернення до консульської установи. Якщо ви втратили паспорт або він був викрадений, необхідно подати заяву до найближчого консульства України.

Подання заяви та документів.

Оплата консульського збору. Сума може відрізнятися залежно від країни перебування.

Очікування оформлення. Процедура займає від кількох днів до двох тижнів.

Отримання посвідчення та повернення в Україну. Документ має обмежений термін дії (зазвичай 30 днів) і використовується тільки для повернення в Україну.

Перелік документів:

Заява на оформлення посвідчення.

Будь-які документи, що підтверджують особу (копія паспорта, водійське посвідчення, свідоцтво про народження тощо).

Довідка з місцевої поліції (у разі крадіжки).

Фотографії відповідного розміру.

Якщо у вас виникла така ситуація, не зволікайте з подачею документів. Чим швидше звернетеся до консульства, тим швидше зможете повернутися додому та відновити паспорт.

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну для мешканців ТОТ

Цей документ оформлюється для особи, яка була змушена покинути свою країну і потрапила на територію держави-агресора. Оформлення посвідчення для повернення в Україну регулюється постановою № 1201 від 21.10.2022

Оформити таке посвідчення можуть особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у яких вилучили паспорт громадянина України. Але в такому випадку необхідно, щоб на території, підконтрольній Україні, знаходилися родичі людини, яка хоче повернутися.

Отримати таке посвідчення можуть громадяни України:

на ім’я яких оформлено паспорт громадянина України та/або закордонний паспорт, з використанням засобів Єдиного державного демографічного реєстру;

громадяни України віком до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або в відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби.

Оформити посвідчення можна протягом п’яти днів від дня подання заявки-анкети, звернувшись до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби в Україні. Отже, таку заявку може подати батько або мати чи законний представник людини віком до 18 років.

Якщо людина досягла віку 18 років, то подати відповідну заявку можуть члени сім’ї, тобто батько, мати, подружжя, повнолітні діти, брати та сестри.

Якщо ж у людини немає родичів на території України, то вона самостійно подає заявку, надсилаючи її на електронну адресу Міністерства з питань реінтеграції info@minre.gov.ua.

Уряд запустив експериментальний проєкт спрощеного повернення молоді з ТОТ

Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 5 червня 2026 року, уряд запускає річний експериментальний проєкт, який має спростити повернення громадян України, що народилися після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованих територіях і фактично втратили доступ до українських документів.

За словами Свириденко, дипломатичні установи України за кордоном отримають повноваження оформлювати спеціальне посвідчення особи на повернення в Україну. Йдеться про документ для людей, інформація про яких може бути відсутня у державних реєстрах через окупацію або втрату доступу до української системи обліку.

Такий механізм дозволятиме відновлювати ідентифікацію громадян навіть у складних випадках, коли стандартні процедури документування неможливі.

Оформлення посвідчень здійснюватиметься у визначених закордонних дипломатичних установах України. Серед них — представництва в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах, де можуть перебувати громадяни, що виїхали з окупованих територій або з території РФ.

Процедура передбачає перевірку даних через державні реєстри. Якщо інформації недостатньо, ідентифікацію зможуть підтверджувати близькі родичі, у тому числі в дистанційному форматі — через відеозв’язок.

Як наголосила прем’єр-міністр, ініціатива стосується громадян, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися додому.

Окремо зазначається, що для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники.

Свириденко підкреслила, що оформлення посвідчення буде безоплатним. За її словами, практичний результат проєкту полягає в тому, щоб більше українців могли виїхати з окупованих територій або з Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію.

Джерело: Державна міграційна служба

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