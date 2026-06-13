Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 13 июня: ликвидировано еще 1 310 оккупантов и более 2,1 тыс. БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 310 российских оккупантов.
Общие потери врага на 1 571-е сутки полномасштабной войны превысили 1,380 млн человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери врага на 13 июня 2026 года
- личного состава — около 1 381 430 (+1 310) человек;
- танков — 12 015 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 24 739 (+11) ед;
- артиллерийских систем — 43 953 (+88) ед;
- РСЗО — 1 865 (+4) ед;
- средств ПВО — 1 418 (+1) ед;
- самолетов — 436 (+0) ед;
- вертолетов — 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов — 1 648 (+12) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 347 033 (+2 164) ед;
- крылатых ракет — 4 733 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 33 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 106 274 (+424) ед;
- специальной техники — 4 287 (+7) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 571-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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