За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 310 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 571-е сутки полномасштабной войны превысили 1,380 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 13 июня 2026 года

личного состава — около 1 381 430 (+1 310) человек;

танков — 12 015 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 24 739 (+11) ед;

артиллерийских систем — 43 953 (+88) ед;

РСЗО — 1 865 (+4) ед;

средств ПВО — 1 418 (+1) ед;

самолетов — 436 (+0) ед;

вертолетов — 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов — 1 648 (+12) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 347 033 (+2 164) ед;

крылатых ракет — 4 733 (+0) ед;

кораблей/катеров — 33 (+0) ед;

подводных лодок — 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 106 274 (+424) ед;

специальной техники — 4 287 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 571-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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