Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 310 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 571-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,380 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 13 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб;
  • танків – 12 015 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од;
  • артилерійських систем – 43 953 (+88) од;
  • РСЗВ – 1 865 (+4) од;
  • засобів ППО – 1 418 (+1) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 648 (+12) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од;
  • крилатих ракет – 4 733 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 33 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 106 274 (+424) од;
  • спеціальної техніки – 4 287 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 571-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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