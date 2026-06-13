Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 13 червня: ліквідовано ще 1 310 окупантів та понад 2,1 тис. БпЛА
Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 310 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 1 571-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,380 млн осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 13 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб;
- танків – 12 015 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од;
- артилерійських систем – 43 953 (+88) од;
- РСЗВ – 1 865 (+4) од;
- засобів ППО – 1 418 (+1) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 648 (+12) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од;
- крилатих ракет – 4 733 (+0) од;
- кораблів/катерів – 33 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 106 274 (+424) од;
- спеціальної техніки – 4 287 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 571-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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