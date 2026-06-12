Удары Украины по логистическим маршрутам России в оккупированный Крым создают “каскадный эффект” и могут существенно затруднить подготовку российских наступательных операций.

Под ударом оказались как минимум шесть ключевых мостов и транспортных артерий между Херсонской областью и Крымом, отмечают в Институте изучения войны (ISW).

Удары по логистическим маршрутам РФ: детали

Аналитики оценили новые удары по логистическим маршрутам РФ и отобразили на карте шесть мостов и автодорог между оккупированной частью Херсонской области и Крымом, которые были поражены только за последнюю неделю.

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Речь идет, в частности, о:

Чонгарском мосте (7 и 9 июня);

мосте между Геническом и Арабатской стрелкой (10 июня);

мосте через Северо-Крымский канал в районе Преображенки (11 июня);

мосте через Северо-Крымский канал в районе Мирного (11 июня);

автомобильном мосте в направлении Перекоп – Армянск (11 июня);

мосте в районе населенного пункта Ставки (11 июня).

Институт изучения войны отметил, что украинские войска усилили кампанию ударов средней дальности против российских логистических маршрутов на оккупированном юге Украины, подрывая способность России безопасно использовать пути снабжения из юго-западной части России в оккупированный Крым.

Аналитики считают, что продолжение таких атак на логистику РФ, вероятно, “окажет каскадное влияние на ситуацию на поле боя и может затруднить подготовку России к наступательным операциям”.

Эксперты отмечают, что российские оккупационные власти пытаются как-то решить проблему ухудшения ситуации с дефицитом бензина в Крыму, в частности в Севастополе.

Однако украинские силы, по данным ISW, лишь усиливают ударную кампанию средней дальности, что приводит к увеличению потерь России на поле боя на фоне снижения количества набора их мобилизованных.

Отмечается, что Россия создает новые и расширяет существующие военные базы вдоль своей северной границы с НАТО, вероятно, чтобы поддержать будущие российские силы против НАТО. Однако ISW считает, что российские войска вряд ли смогут провести там наземную операцию в ближайшей перспективе.

Также отмечается, что Министерство обороны России продолжает фабриковать доказательства в рамках своих усилий по ведению когнитивной войны для поддержания ложных утверждений о продвижении.

Между тем украинские войска недавно действительно продвинулись на Александровском направлении.

Напомним, по состоянию на 11 июня Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонской области получил критические повреждения и в настоящее время полностью непригоден для движения транспорта.

9 июня гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки дронов.

7 июня движение через пункт пропуска Джанкой было приостановлено после того, как дроны Сил специальных операций поразили мост в районе Чонгара.

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