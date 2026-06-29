Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева. Контрразведчики задержали двух агенток российских спецслужб, которые планировали взорвать военнослужащего ВСУ возле Майдана Независимости.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

СБУ предотвратила теракт в Киеве

По данным СБУ, злоумышленницы должны были установить под автомобиль украинского защитника самодельное взрывное устройство с возможностью дистанционного подрыва. Российские кураторы рассчитывали не только ликвидировать военного, но и привести к гибели мирных жителей в людном месте.

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Правоохранители своевременно раскрыли подготовку преступления. На автомобиле военнослужащего обнаружили GPS-трекер, который использовали для отслеживания его передвижений. Это позволило установить причастных лиц к совершению теракта.

Одну из агенток задержали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство. Вторую — по месту жительства, где правоохранители нашли почти 6 кг взрывчатых веществ.

Как установило следствие, женщин завербовали через знакомых, сотрудничающих с российскими спецслужбами. Одна из задержанных — безработная жительница Сумской области, которая в обмен на обещанные деньги приехала в Киев и изготовила взрывчатку по инструкции куратора.

Другая фигурантка — бывшая владелица кондитерского бизнеса в Севастополе. По версии следствия, российские спецслужбы предложили ей помощь с долгами в обмен на сотрудничество. В Киеве она следила за военным, чтобы установить его маршруты и места пребывания.

В ходе обысков у задержанных были изъяты компоненты взрывного устройства, взрывчатые вещества и средства конспирации.

Женщинам было сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена,

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 — пособничество в совершении террористического акта,

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 — подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц;

ч. 1 ст. 263 — незаконное приобретение взрывного устройства;

ч. 1 ст. 263-1 — незаконное изготовление взрывного устройства.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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