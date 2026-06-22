Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратила совершение террористического акта в Киеве. Правоохранители задержали двух агентов российской ФСБ, которые, по данным следствия, готовили взрыв одного из административных зданий в центре столицы.

Об этом сообщают в СБУ и Киевской городской прокуратуре.

Как установили правоохранители, злоумышленники получили задание от представителей российских спецслужб организовать взрыв возле административного корпуса. Для этого они изготовили самодельные взрывные устройства и заложили их под дизельный генератор возле одного из корпусов КПИ (Киевского политехнического института).

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Взрыв должен был привести к пожару и повреждению соседнего административного здания. Кроме того, агенты оставили на месте происшествия телефон с камерой, которая должна была в режиме реального времени транслировать видео представителям ФСБ.

После выполнения задания фигуранты планировали бежать из Украины. Они сели на поезд в направлении Черниговской области, откуда хотели по реке на надувной лодке добраться до Беларуси, а оттуда — в Россию.

Однако правоохранители своевременно раскрыли их деятельность, зафиксировали подготовку преступления и задержали мужчин в поезде.

По данным следствия, теракт готовили двое жителей Киева — военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть, и работник сферы продаж. Мужчины попали в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы, где публиковали сообщения в поддержку кремлевского режима.

Представители ФСБ, по информации прокуратуры, представлялись бывшими сотрудниками спецслужбы и искали исполнителей через мессенджеры. За совершение теракта им обещали так называемую амнистию — возможность без проверок попасть на территорию РФ и дальнейшее трудоустройство.

Кроме того, каждый из подозреваемых должен был перечислить российским кураторам по 1000 долларов в криптовалюте якобы для беспрепятственного прохождения проверки.

Перед подготовкой атаки агенты выполняли и другие задания российских спецслужб. В частности, они устроили тайник с оружием и боеприпасами в лесополосе недалеко от Киева, а координаты тайника передали ФСБ. Также военнослужащий передавал врагу информацию о военных объектах, в частности данные об одном из полигонов, размещенном там вооружении и количестве военных.

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по факту покушения на совершение террористического акта. В настоящее время также решается вопрос о дополнительной квалификации их действий по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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