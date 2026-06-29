Служба безпеки України запобігла теракту у центрі Києва. Контррозвідники затримали двох агенток російських спецслужб, які планували підірвати військовослужбовця ЗСУ біля Майдану Незалежності.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ запобігла теракту у Києві

За даними СБУ, зловмисниці мали встановити під автомобіль українського захисника саморобну вибухівку із можливістю дистанційного підриву. Російські куратори розраховували не лише ліквідувати військового, а й спричинити загибель цивільних людей у людному місці.

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Правоохоронці завчасно викрили підготовку злочину. На автомобілі військовослужбовця виявили GPS-трекер, який використовували для відстеження його пересувань. Це дозволило встановити причетних осіб до скоєння теракту.

Одну з агенток затримали під час спроби забрати зі сховку саморобний вибуховий пристрій. Другу — за місцем проживання, де правоохоронці знайшли майже 6 кг вибухових речовин.

Як встановило слідство, жінок завербували через знайомих, які співпрацюють із російськими спецслужбами. Одна із затриманих — безробітна мешканка Сумської області, яка за обіцянку грошей приїхала до Києва та виготовила вибухівку за інструкцією куратора.

Інша фігурантка — колишня власниця кондитерського бізнесу у Севастополі. За версією слідства, російські спецслужби запропонували їй допомогу з боргами в обмін на співпрацю. У Києві вона стежила за військовим, щоб встановити його маршрути та місця перебування.

Під час обшуків у затриманих вилучили компоненти вибухового пристрою, вибухові речовини та засоби конспірації.

Жінкам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада,

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 — пособництво у вчиненні терористичного акту,

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 — готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб;

ч. 1 ст. 263 — незаконне придбання вибухового пристрою;

ч. 1 ст. 263-1 — незаконне виготовлення вибухового пристрою.

Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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