В воскресенье, 5 июля, российские войска нанесли очередной целенаправленный удар по добывающим активам группы Нафтогаз.

Под атакой оказались сразу несколько объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, на предприятиях возникли масштабные пожары и зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.

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— Враг атакует производственные предприятия дронами различных типов, в том числе реактивными. Обстрел продолжается практически непрерывно со вчерашнего утра, – отметил Корецкий.

В результате ударов на нескольких объектах добычи вспыхнули масштабные пожары. Зафиксированы значительные разрушения, работу оборудования пришлось остановить.

По словам Корецкого, среди работников пострадавших нет.

На данный момент определить масштаб разрушений невозможно. Оценить последствия можно будет только после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, утром 4 июля российские беспилотники атаковали один из газодобывающих активов группы Нафтогаз в Полтавской области. На объекте возник пожар, работу предприятия пришлось остановить.

Российские войска систематически наносят удары по газодобывающей инфраструктуре, пытаясь сократить собственную добычу газа Украины и осложнить подготовку к отопительному сезону.

Фото: Нафтогаз

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