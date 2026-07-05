У неділю, 5 липня, російські війська завдали чергового цілеспрямованого удару по видобувних активах групи Нафтогаз.

Під атакою опинилися одразу кілька об’єктів у Полтавській, Харківській та Сумській областях, на підприємствах виникли масштабні пожежі та зафіксовані значні руйнування.

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз Сергій Корецький.

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– Ворог атакує виробничі підприємства дронами різного типу, в тому числі реактивними. Обстріл триває практично безперервно з вчорашнього ранку, – зазначив Корецький.

Унаслідок ударів на кількох об’єктах видобутку спалахнули масштабні пожежі. Зафіксовано значні руйнування, роботу обладнання довелося зупинити.

За словами Корецького, серед працівників постраждалих немає.

Наразі визначити масштаб руйнувань неможливо. Оцінити наслідки можна буде лише після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, вранці 4 липня російські безпілотники атакували один із газовидобувних активів групи Нафтогаз у Полтавській області. На об’єкті виникла пожежа, роботу підприємства було зупинено.

Російські війська системно завдають ударів по газовидобувній інфраструктурі, намагаючись скоротити власний видобуток газу України та ускладнити підготовку до опалювального сезону.

Фото: Нафтогаз

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