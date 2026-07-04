Атака на газодобывающий объект Нафтогаза в Полтавской области сегодня привела к пожару и остановке работы одного из активов компании.

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Атака на газодобывающий объект Нафтогаза в Полтавской области: подробности

Отмечается, что атака на газодобывающий объект Нафтогаза в Полтавской области 4 июля произошла утром.

Сейчас смотрят

– После атаки на объекте возник пожар. Работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно. Все работники вовремя укрылись и не пострадали, – подчеркнул Корецкий.

Он добавил, что этот объект уже неоднократно становился мишенью российских атак. По его словам, враг систематически наносит удары по газодобыче, пытаясь сократить добычу газа в Украине и затруднить подготовку к отопительному сезону.

Напомним, 27 июня РФ массированно атаковала объекты Нафтогаза в Полтавской и Харьковской областях.

В мае РФ также нанесла удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры Украины.

Фото: Сергей Корецкий

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.