Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе Вооруженных сил Украины нового специального командования — Командования дальнобойного (глобального) воздействия.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения в пятницу, 10 июля.

Зеленский о создании Командования дальнобойного воздействия

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

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— Это командование должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы ещё ощутимее снизить российский потенциал войны. Командующий на этом направлении будет сильным и точно максимально опытным, — сообщил президент.

Он отметил, что “сегодня есть новые результаты наших Сил обороны в дальнобойных санкциях против России: бензиновый кризис в России углубляется, что является вполне справедливым ответом на нежелание Путина заканчивать эту войну”.

— Сегодня наши дальнобойные удары достигли нескольких регионов самой России, а также объектов на временно оккупированной территории Украины. Я благодарю наших воинов за точность. Успешно проходит и операция Службы безопасности Украины по дальнобойным санкциям. Мы будем еще больше усиливать это направление: у наших воинов должно быть значительно больше возможностей достигать российских оккупантов именно там, откуда они несут войну в Украину, — на территории России, — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский заявил о трансформации Штурмовых войск в составе Вооруженных сил Украины.

— Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Есть много вопросов, проблемы, которые необходимо решить. Прежде всего в отношении к людям. Правоохранительные органы осуществляют процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения, — сказал глава государства.

Ранее президент говорил, что в течение этой недели Силы обороны Украины осуществили серию дальнобойных ударов по военным и топливно-энергетическим объектам на территории России.

По словам главы государства, одной из самых резонансных операций на этой неделе стал удар по нефтеперерабатывающему заводу в Омске.

Украинские беспилотники преодолели около 2 500 километров от государственной границы и нанесли поражение объекту, расположенному в Западной Сибири.

Президент также отметил, что ВСУ поразили ряд стратегических объектов в различных регионах России.

Он подчеркнул, что удары по военной и топливной инфраструктуре России являются составляющей системной работы Сил обороны.

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