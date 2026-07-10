ВСУ поразили Ильский НПЗ, нефтетерминал в Таганроге и 18 российских судов
- ВСУ поразили ряд важных нефтеперерабатывающих объектов РФ, которые использовались для обеспечения военной логистики российской армии.
- Генштаб также сообщил о поражении 13 российских танкеров, трех сухогрузов, парома и вспомогательного судна РФ.
Силы обороны в ночь на 10 июля поразили 18 российских судов, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтяной терминал Курганнефтепродукт в Таганроге Ростовской области РФ и другие объекты врага.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны поразили 18 судов и ряд предприятий россиян
— Так, в очередной раз нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу Ильский в Краснодарском крае РФ. Зафиксированы взрывы с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются, — говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что Ильский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России.
Проектная мощность завода составляет до 6,6 млн тонн нефти в год.
На предприятии производят бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые, в частности, используются для обеспечения военной логистики государства-агрессора.
Удары были нанесены по нефтяному терминалу Курганнефтепродукт в Таганроге Ростовской области РФ и нефтебазе Азовнефтепродукт в Ростовской области РФ.
На территории терминала зафиксировали пожар, а на нефтебазе — взрывы и задымление.
В Генштабе напомнили, что нефтяной терминал Курганнефтепродукт обеспечивает прием, хранение и перевалку нефтепродуктов в Приазовском регионе РФ.
Нефтебаза Азовнефтепродукт является важным объектом топливной инфраструктуры Ростовской области, который используется для накопления и распределения горюче-смазочных материалов.
Оба объекта также используются в интересах российской армии.
Также, по данным Генштаба, поражены 13 танкеров, три сухогруза, паром и вспомогательное судно противника.
Как отметили в Генштабе, эти суда используются для обеспечения военной логистики РФ, транспортировки горюче-смазочных материалов, военных грузов и других материальных средств, необходимых для ведения войны против Украины.
Силы обороны в очередной раз нанесли поражение нефтеперерабатывающему комплексу НОВАТЭК-Усть-Луга в Ленинградской области РФ.
— Комплекс НОВАТЭК-Усть-Луга — одно из крупнейших в Российской Федерации предприятий по переработке газового конденсата и производству светлых нефтепродуктов. Мощность переработки составляет около 7 млн тонн газового конденсата в год. Объект задействован в снабжении армии оккупантов, — сообщили в Генштабе.
Также поражен склад горюче-смазочных материалов противника в районе Розовки на временно оккупированной территории Запорожской области.
Атаки на военно-экономические объекты РФ
Напомним, ночью 9 июля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов РФ.
Среди пораженных целей были 12 танкеров, буксир, сухогруз, нефтеналивной терминал в Ростовской области и склад боеприпасов на временно оккупированной территории Луганской области.
Операторы батальона Кайрос 414 бригады Птицы Мадяра, 413 полка Рейд и 1 отдельного центра в ночь на 8 июля поразили девять танкеров теневого флота РФ в Азовском море.
В ночь на 7 июля пилоты 9 батальона Кайрос 414 отдельной бригады Птицы Мадяра поразили восемь танкеров теневого флота РФ. В Азовском море также были атакованы один сухогруз и один паром.