Силы обороны в ночь на 10 июля поразили 18 российских судов, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтяной терминал Курганнефтепродукт в Таганроге Ростовской области РФ и другие объекты врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны поразили 18 судов и ряд предприятий россиян

— Так, в очередной раз нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу Ильский в Краснодарском крае РФ. Зафиксированы взрывы с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются, — говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что Ильский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России.

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Проектная мощность завода составляет до 6,6 млн тонн нефти в год.

На предприятии производят бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые, в частности, используются для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Удары были нанесены по нефтяному терминалу Курганнефтепродукт в Таганроге Ростовской области РФ и нефтебазе Азовнефтепродукт в Ростовской области РФ.

На территории терминала зафиксировали пожар, а на нефтебазе — взрывы и задымление.

В Генштабе напомнили, что нефтяной терминал Курганнефтепродукт обеспечивает прием, хранение и перевалку нефтепродуктов в Приазовском регионе РФ.

Нефтебаза Азовнефтепродукт является важным объектом топливной инфраструктуры Ростовской области, который используется для накопления и распределения горюче-смазочных материалов.

Оба объекта также используются в интересах российской армии.

Также, по данным Генштаба, поражены 13 танкеров, три сухогруза, паром и вспомогательное судно противника.

Как отметили в Генштабе, эти суда используются для обеспечения военной логистики РФ, транспортировки горюче-смазочных материалов, военных грузов и других материальных средств, необходимых для ведения войны против Украины.

Силы обороны в очередной раз нанесли поражение нефтеперерабатывающему комплексу НОВАТЭК-Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

— Комплекс НОВАТЭК-Усть-Луга — одно из крупнейших в Российской Федерации предприятий по переработке газового конденсата и производству светлых нефтепродуктов. Мощность переработки составляет около 7 млн тонн газового конденсата в год. Объект задействован в снабжении армии оккупантов, — сообщили в Генштабе.

Также поражен склад горюче-смазочных материалов противника в районе Розовки на временно оккупированной территории Запорожской области.

Атаки на военно-экономические объекты РФ

Напомним, ночью 9 июля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов РФ.

Среди пораженных целей были 12 танкеров, буксир, сухогруз, нефтеналивной терминал в Ростовской области и склад боеприпасов на временно оккупированной территории Луганской области.

Операторы батальона Кайрос 414 бригады Птицы Мадяра, 413 полка Рейд и 1 отдельного центра в ночь на 8 июля поразили девять танкеров теневого флота РФ в Азовском море.

В ночь на 7 июля пилоты 9 батальона Кайрос 414 отдельной бригады Птицы Мадяра поразили восемь танкеров теневого флота РФ. В Азовском море также были атакованы один сухогруз и один паром.

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