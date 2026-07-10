Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних сил України нового спеціального командування – Командування далекобійного (глобального) впливу.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення у п’ятницю, 10 липня.

Зеленський про створення Командування далекобійного впливу

Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента.

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– Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений, — повідомив президент.

Він зауважив, що “сьогодні є нові результати наших Сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії: бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну”.

– Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об’єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре йде операція і Служби безпеки України по далекобійних санкціях. Будемо цей напрямок ще посилювати: у наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну, – на території Росії, – наголосив глава держави.

Також Зеленський заявив про трансформацію Штурмових військ у складі Збройних сил України.

– Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни, – сказав глава держави.

Раніше президент говорив, що протягом цього тижня Сили оборони України здійснили серію далекобійних ударів по військових і паливно-енергетичних об’єктах на території Росії.

За словами глави держави, однією з найрезонансніших операцій за цей тиждень став удар по нафтопереробному заводу в Омську.

Українські безпілотники подолали близько 2 500 кілометрів від державного кордону та завдали ураження об’єкту, розташованому в Західному Сибіру.

Президент також зазначив, що ЗСУ уразили низку стратегічних об’єктів у різних регіонах Росії.

Він наголосив, що удари по військовій та паливній інфраструктурі Росії є складовою системної роботи Сил оборони.

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