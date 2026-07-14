После смерти сенатора-республиканца Линдси Грэмма его место в Сенате США временно займет младшая сестра Дарлин Грэм Нордон. О ее назначении объявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.

Сестра Линдси Грэма временно заменит его в должности

По словам губернатора, Нордон завершит каденцию брата, которая продлится до января 2027 года.

– Для меня это большая честь. Линдси всегда был рядом со мной, а теперь я буду рядом с ним, – сказала она после назначения.

Решение было принято после призывов ряда американских чиновников, в частности президента Дональда Трампа, который поддержал кандидатуру Нордон как способ почтить память сенатора.

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Линдси Грэм был очень близок с сестрой. После смерти их родителей, когда Дарлин было 13 лет, он фактически взял на себя заботу о ней, а затем официально удочерил, чтобы она могла пользоваться его военными льготами.

Дарлин Грэм Нордон ранее не занимала государственные должности. Она является матерью двух детей и работает в сфере трудоустройства людей с инвалидностью. В 2015 году она рассказывала The New York Times, что брат был для нее “и братом, и отцом, и матерью одновременно”. В течение всей политической карьеры Грэма она оставалась его ближайшей соратницей.

В США существует давняя практика, когда после смерти законодателей их места временно занимают члены семьи.

Пока неизвестно, будет ли Нордон баллотироваться на полный шестилетний срок в Сенате или только будет исполнять обязанности до завершения действующей каденции.

После смерти сенатора республиканцы сохраняют большинство в Сенате – 53 места против 47 у демократов. Контроль над верхней палатой Конгресса станет одним из ключевых вопросов предстоящих выборов.

Напомним, Линдси Грэм скончался в субботу, 11 июля. Ему исполнился 71 год за два дня до смерти.

Грэм представлял Южную Каролину в Сенате с 2002 года и был одним из самых влиятельных республиканцев по внешней политике. Незадолго до смерти он вернулся с Киева, где встречался с президентом Владимиром Зеленским, а также имел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Источник : BBC

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