Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, недавно внезапно ушедший из жизни, умер после разрыва аорты.

Об этом говорится в предварительных выводах судебно-медицинского эксперта, сообщает The Associated Press со ссылкой на его пресс-службу.

Линдси Грэм умер: какая причина смерти

Разрыв внутренней стенки аорты, называемый расслаиванием аорты, был связан с затвердением артерий американского сенатора.

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Отмечается, что официальную причину смерти Линдси Грэма объявят ​​после токсикологических и микроскопических исследований.

Сначала его офис сообщал, что он страдал кратковременной и внезапной болезнью.

Согласно законодательству Южной Каролины, губернатор-республиканец Генри Макмастер назначит временную замену Грэмму, баллотировавшемуся на пятый срок в ноябре.

Нового кандидата выберут на специальных праймериз, которые должны состояться в течение нескольких недель после вакансии. Победитель ноябрьских всеобщих выборов начнет полный шестилетний срок в январе.

Грэм – республиканец из Южной Каролины. Он прослужил в американском Конгрессе более трех десятилетий. Линдси Грэм умер в субботу, 11 июля. Ему исполнился 71 год за два дня до смерти.

Политик был одной из самых влиятельных фигур в Вашингтоне в сфере международной политики и консультировал президента США Дональда Трампа по таким вопросам, как война в Иране и Россия.

Недавно Грэм объявил о соглашении с администрацией Белого дома о продвижении пакета санкций против России за войну против Украины.

Украина и международное сообщество выразили соболезнования в связи с внезапной смертью Линдси Грэма. Ряд лидеров Украины, Европы и США назвали его преданным защитником свободы и ценностей демократического мира.

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