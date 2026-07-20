Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии Бернемом
- Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.
- Зеленский поздравил Бернема со вступлением в должность и поблагодарил за поддержку Украины.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьером Великобритании Энди Бернемом.
Глава государства поздравил британского премьера со вступлением в должность и поблагодарил за неизменную поддержку Украины.
Разговор Зеленского и Бернема: что известно
— Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность премьера Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и дальше будет крепкой, — написал президент.
Зеленский поблагодарил Бернема за слова поддержки украинского народа и соболезнования семьям погибших в результате последних российских атак.
Президент отметил, что Украина и Великобритания и дальше будут развивать стратегическое партнерство.
— Украина и Британия смогли построить самое сильное партнерство в истории отношений между нашими государствами, и мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось, — подчеркнул президент.
Зеленский и Бернем договорились в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности взаимодействие в рамках Антибаллистической коалиции.
Напомним, Энди Бернем заявлял, что одним из его первых международных контактов после вступления в должность станет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он подчеркивал, что поддержка Украины остается неизменным приоритетом для Лондона, сотрудничество между двумя странами продолжится как в военной, так и в политической сферах.