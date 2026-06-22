Энди Бернем, которого называют одним из главных претендентов на пост премьер-министра Великобритании, с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину.

Он участвовал в гуманитарных инициативах, сборе денег для украинцев, признал Голодомор геноцидом и развивал сотрудничество с украинскими городами.

Об этом пишет ВВС.

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Сбор средств и признание Голодомора

26 февраля 2022 года Бернем обратился с письмом к украинским мэрам, в котором выразил поддержку и солидарность.

— Я пишу, чтобы выразить свой шок, скорбь и возмущение из-за продолжающегося вторжения в Украину. Большой Манчестер имеет прочные связи с Украиной, и наш регион является домом для тысяч людей украинского происхождения. Все наше население солидарно с вами и вашими гражданами в это ужасное время, — написал тогда Бернем.

10 марта 2022 года Манчестерский университет объявил о срочном сборе средств на поддержку Украины. Эту инициативу поддержал мэр Бернем.

— Жители Большого Манчестера, несомненно, захотят пожертвовать вещи или еду, но эта кампания направлена именно на сбор средств для закупки медицинского оборудования. Это позволит нашим медикам поддержать тех, кто находится на передовой в Украине. Если у вас есть возможность помочь финансово, призываю сделать это как можно быстрее, — сказал он.

В 2022 году Энди Бернем встречался с волонтерами в Украинском культурном центре Манчестера, которые организовали бесплатный магазин для переселенцев из Украины.

В 2024 году во время мероприятий ко второй годовщине полномасштабного вторжения он подчеркнул неизменную поддержку Украины.

— Два года назад мы взяли на себя обязательство перед (украинским народом. – Ред.), что будем стоять плечом к плечу с ними, а наш городской регион не бросает слов на ветер. Мы видим вас, мы принимаем вас, мы продолжаем принимать вас здесь, и мы будем с вами столько, сколько потребуется, — сказал мэр.

Во время встречи с представителями Ассоциации украинцев в Великобритании и благотворительной организации UK-Med Бернем объявил, что Большой Манчестер признает массовое убийство украинцев Советским Союзом в 1932–1933 годах, известное как Голодомор, геноцидом.

— Нынешнее вторжение России в страну — это не первый случай, когда украинская идентичность оказывается под ударом. Речь идет о признании как прошлой несправедливости, так и того, что происходит сейчас. Это придаст сил украинцам как здесь, так и в самой стране в это трудное время, — подчеркнул он.

Сеть несокрушимых городов и помощь переселенцам

Энди Бернем вместе с мэром Львова Андреем Садовым и главой Ливерпуля Стивом Ротерамом стали сооснователями Сети несокрушимых городов (UNBROKEN Cities Network).

Сеть была создана для поддержки UNBROKEN — украинской национальной программы реабилитации, разработанной для помощи стране в преодолении физических и психологических травм войны.

В апреле 2026 года Энди Бернем и мэр Ливерпуля Стив Ротерам провели в Великобритании встречу с украинской делегацией, в состав которой вошли мэры Львова Андрей Садовый и Бучи Анатолий Федорук.

В течение двух дней в Манчестере стороны обменивались опытом управления городами в условиях постоянных обстрелов. Украинские мэры рассказывали британским коллегам об обеспечении работы транспорта, больниц и коммунальных служб во время войны.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам преодоления психологических травм населения.

— Для нас большая честь приветствовать мэра Садового, мэра Федорука и их коллег в Большом Манчестере, чтобы поделиться лидерским опытом, укрепить отношения и определить новые возможности для сотрудничества, — сказал тогда Бернем.

В 2022 году мэр Большого Манчестера совместно с партнёрами с севера Англии запустил инициативу Вместе для Украины (United for Ukraine). На сайте проекта был опубликован перечень вакансий от работодателей, готовых оказать поддержку украинцам.

Также ресурс предоставлял доступ к другим услугам, в частности к бесплатным курсам английского языка, помощи с открытием банковских счетов, консультациям по управлению финансами, жилищным вопросам и уходу за детьми.

— В партнерстве с работодателями со всего региона мы продолжаем помогать перемещенным украинцам обустраиваться на новом месте, обеспечивая им возможности для трудоустройства и обучения, — говорил Бернем в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

На тот момент к United for Ukraine присоединились более 140 работодателей, которые разместили более 400 вакансий для украинцев.

Напомним, Энди Бернема называют одним из главных претендентов на пост премьер-министра Великобритании после отставки Кира Стармера.

На прошлой неделе он победил на довыборах в округе Мейкерфилд и в ближайшее время должен принести присягу депутата Палаты общин.

Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. О своём решении он сообщил во время выступления возле правительственной резиденции в понедельник, 22 июня.

Фото: Энди Бернем

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