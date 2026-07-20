Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Глава держави привітав британського прем’єра зі вступом на посаду та подякував за незмінну підтримку України.

Розмова Зеленського і Бернема: що відомо

– Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду прем’єр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною, – написав президент.

Зеленський подякував Бернему за слова підтримки українського народу та співчуття сім’ям загиблих унаслідок останніх російських атак.

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Президент зазначив, що Україна та Велика Британія й надалі розвиватимуть стратегічне партнерство.

– Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обов’язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось, – наголосив президент.

Зеленський та Бернем домовилися найближчим часом провести зустріч, на якій обговорять подальшу оборонну співпрацю, зокрема взаємодію в межах Антибалістичної коаліції.

Нагадаємо, Енді Бернем заявляв, що одним із його перших міжнародних контактів після вступу на посаду стане телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

Він наголошував, що підтримка України залишається незмінним пріоритетом для Лондона, співпраця між двома країнами продовжиться як у військовій, так і в політичній сферах.

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