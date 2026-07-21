Извините, этот текст доступен только на “ Укр ”.

В боевые подразделения отправлены первые 2 тыс. бронежилетов для защитниц.

Первые 2 тыс. женских бронежилетов отправлены в боевые подразделения

Как сообщает Министерство обороны Украины, снаряжение разработано с учетом женской анатомии.

– Сегодня военнослужащие выполняют боевые задания наравне с мужчинами. Поэтому им нужен бронежилет, который имеет высокий уровень защиты, но учитывает строение тела и не сковывает движения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью женского бронежилета есть наличие демпферно-климатического подпора. С ним бронежилет удобнее прилегает к телу, меньше давит, лучше вентилируется. Внутри – керамические плиты.

Сейчас смотрят

Агентство оборонных закупок ГОТ совместно с Минобороны соберут отзывы о новинке и учтут их в приобретении следующих партий бронежилетов, отмечает Минобороны.

Напомним, что в конце 2023 года в Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.