С учетом анатомии: на фронт отправлены первые 2 тыс. бронежилетов для защитниц
В боевые подразделения отправлены первые 2 тыс. бронежилетов для защитниц.
Первые 2 тыс. женских бронежилетов отправлены в боевые подразделения
Как сообщает Министерство обороны Украины, снаряжение разработано с учетом женской анатомии.
– Сегодня военнослужащие выполняют боевые задания наравне с мужчинами. Поэтому им нужен бронежилет, который имеет высокий уровень защиты, но учитывает строение тела и не сковывает движения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что особенностью женского бронежилета есть наличие демпферно-климатического подпора. С ним бронежилет удобнее прилегает к телу, меньше давит, лучше вентилируется. Внутри – керамические плиты.
Агентство оборонных закупок ГОТ совместно с Минобороны соберут отзывы о новинке и учтут их в приобретении следующих партий бронежилетов, отмечает Минобороны.
Напомним, что в конце 2023 года в Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.