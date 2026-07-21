До бойових підрозділів відправлено перші 2 тис. бронежилетів для захисниць.

Перші 2 тис. жіночих бронежилетів відправлені до бойових підрозділів

Як повідомляє Міністерство оборони України, спорядження розроблено з урахуванням жіночої анатомії.

– Сьогодні військовослужбовиці виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому їм потрібен бронежилет, який має високий рівень захисту, але водночас враховує будову тіла і не сковує рухи, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливістю жіночого бронежилета є наявність демпферно-кліматичного підпіра. Із ним бронежилет зручніше прилягає до тіла, менше тисне, краще вентилюється. Всередині — керамічні плити.

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Агенція оборонних закупівель ДОТ спільно з Міноборони зберуть відгуки про новинку та врахують їх у придбанні наступних партій бронежилетів, наголошує Міноборони.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року в Україні сертифікували перший бронежилет для жінок-військовослужбовиць. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

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