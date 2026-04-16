Процесс цифровизации воинского учета в Украине, несмотря на очевидные преимущества, в то же время выявил ряд проблем с точностью и ведением данных. Военнообязанные сталкиваются с ошибками в электронных реестрах и приложениях — от некорректно указанного адреса или семейного положения до противоречивых заключений военно-медицинских комиссий.

Но в 2025–2026 годах участились случаи, когда женщины, которые в соответствии с законодательством не подлежат обязательному воинскому учету, неожиданно обнаруживают себя в реестре Оберег со статусом военнообязанных.

Ставят ли женщин на воинский учет в Украине и кто обязан это делать, читайте в нашем материале.

Кого из женщин ставят на воинский учет в Украине

В соответствии с действующим законодательством, в частности Законом Украины О воинской обязанности и военной службе (ч. 11 ст. 1), обязательному постановке на воинский учет подлежит ограниченный круг женщин.

Кто из женщин подлежит обязательной постановке на воинский учет в Украине:

женщины, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту;

те, кто получил медицинское или фармацевтическое образование (в учреждениях профессионального, специального предвысшего или высшего образования).

Кого из женщин ставят на воинский учет добровольно

Помимо обязательной категории, закон также предусматривает возможность постановки на учет по собственному желанию.

Речь идет о женщинах, которые:

имеют профессию или специальность, связанную с военно-учетными специальностями (перечень определяет Министерство обороны Украины);

пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту.

Итак, воинский учет женщин в условиях военного положения для одних является обязательным, для других — добровольным.

Обязательно ли женщинам становиться на воинский учет

Не все женщины в Украине обязаны становиться на воинский учет. Эта обязанность распространяется исключительно на женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, даже если они фактически не работают по специальности.

Для других категорий женщин — это добровольное решение.

Для чего женщин ставят на воинский учет

Учет ведется для формирования актуальной базы данных о специалистах, которые могут быть привлечены в случае необходимости. В то же время наличие воинского учета не означает автоматическую мобилизацию. Женщины могут быть привлечены к службе исключительно на добровольных началах, даже во время военного положения.

В Вооруженных силах подчеркнули, что никакой подготовки к обязательной мобилизации женщин не ведется, а сообщения в СМИ об этом не соответствуют действительности.

Незаконная постановка женщин на воинский учет: что известно

В Министерстве обороны объяснили ситуацию с ошибочным внесением женщин в воинский учет как технический сбой. Речь идет о случаях, когда в реестры попали женщины, которые по закону не подлежат обязательному учету, в частности не имеющие медицинского или фармацевтического образования.

Как отметили в ведомстве, всем таким женщинам отменили статус “в розыске”, а никаких штрафов не применяли, поскольку оснований для этого не было. Полностью исключить их из воинского учета планируют до конца апреля.

Министр обороны Михаил Федоров подчеркнул, что проблема возникла из-за технической ошибки на уровне одного из ТЦК. По его словам, в настоящее время уже поставлена задача разработать дополнительные технические меры предосторожности, которые исключат подобные ситуации в будущем и минимизируют влияние человеческого фактора.

Чтобы избежать ошибок в будущем, 30 марта 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №15116, который должен урегулировать процедуру исключения из воинского учета женщин, внесенных в него с нарушением требований законодательства.

