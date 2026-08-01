В августе 2026 года в Украине продолжает действовать экспериментальный проект по оказанию базовой социальной помощи семьям с низкими доходами.

Этот механизм предполагает переход с нескольких отдельных социальных выплат на одну ежемесячную помощь. Ее размер зависит от состава семьи и уровня среднемесячного дохода.

Помощь малообеспеченным семьям в августе 2026 года: суммы выплат

В августе базовая величина для расчета социальной помощи составляет 4 500 грн.

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Полную сумму учитывают для первого члена семьи, каждого ребенка младше 18 лет, а также лиц с инвалидностью I или II группы.

Для других совершеннолетних членов семьи применяют 70% базовой величины – 3 150 грн.

Размер выплат определяют индивидуально. Сначала рассчитывают общую базовую сумму для всех членов семьи, после чего из нее вычитают среднемесячный совокупный доход домохозяйства за установленный расчетный период.

К примеру, для семьи из двух взрослых и одного ребенка базовая сумма будет составлять 12 150 грн. Если среднемесячный доход семьи равен 7020 грн, размер государственной помощи может составлять 5 130 грн в месяц.

Перейти на базовую социальную помощь могут, в частности, получатели помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям, многодетным семьям, а также временной помощи детям, родители которых не платят алименты или местонахождение которых неизвестно.

В то же время, выплату могут назначить не всем заявителям. Одним из оснований для отказа является наличие в составе семьи трудоспособного лица в возрасте от 18 до 60 лет, которое в течение расчетного периода суммарно более трех месяцев не работало, не обучалось, не проходило военную службу, не занималось предпринимательской деятельностью и не состояло на учете в центре занятости.

Это ограничение не распространяется на отдельные категории граждан. В частности, речь идет о людях, которые ухаживают за малолетними детьми, лицами с инвалидностью или гражданами в возрасте от 80 лет.

Решения о назначении помощи также могут повлиять на значительные затраты и сбережения. Основанием для отказа могут стать покупки, оплата работ или услуг в течение 12 месяцев перед обращением, а также банковские депозиты или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. грн.

В то же время, не учитывают, в частности, расходы на медицинские и образовательные услуги, а также оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных нормативов.

Помощь могут не назначить семьям, имеющим более одного автомобиля, с года выпуска которого прошло менее 15 лет, или тем, кто владеют второй квартирой или домом.

Для жилья предусмотрен ряд исключений. В частности, не учитывают недвижимость на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, разрушенное или непригодное для проживания жилье, комнаты в общежитиях, частные случаи долевой собственности и объекты небольшой площади.

Оформить базовую социальную помощь в августе 2026 можно лично в территориальном органе Пенсионного фонда Украины или онлайн через приложение Дія.

В то же время, электронное представление доступно только для семей, состав которых можно автоматически подтвердить с помощью государственных реестров. В других случаях заявление и необходимые документы следует подавать лично в орган Пенсионного фонда.

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