Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым действенным ответом международного сообщества на российские атаки должна стать не только политическая поддержка, но и конкретные решения по поставке оружия Украине и введению новых санкций против России.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении.

Обращение Зеленского

По словам президента, Украина благодарна всем странам и лидерам, осуждающим российские атаки, однако только практическая помощь способна спасти жизнь украинцев.

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Зеленский подчеркнул, что партнеры должны принять политическое решение по передаче Киеву дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

– Ракеты для Patriot в мире есть. Важно, чтобы партнеры приняли политическое решение о передаче необходимых пакетов. Антибалистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах. Каждый день без такой помощи это возможность для России убивать людей, — заявил он.

Президент также призвал усилить санкционное давление на Россию. Он предложил ввести ограничения против всех юридических и физических лиц, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу производить баллистические ракеты, пусковые установки и снабжают необходимые компоненты.

Отдельно Зеленский указал на необходимость ликвидировать санкционные пробелы в юрисдикциях стран Большой семерки и усилить давление на российский нефтеперерабатывающий сектор.

По его словам, все, что помогает России возобновлять нефтепереработку, должно быть прекращено. Президент добавил, что это станет одним из ключевых вопросов предстоящего глобального совещания с украинскими послами.

Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров реальных результатов по двум направлениям – поставки оружия и усиление санкций против России.

Напомним, что ранее в Белом доме встретились президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский, обсудившие вопросы предоставления ракет ПВО в ЗРК Patriot. Однако впоследствии Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял окончательное решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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