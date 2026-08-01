Президент України Володимир Зеленський заявив, що найдієвішою відповіддю міжнародної спільноти на російські атаки має стати не лише політична підтримка, а й конкретні рішення щодо постачання Україні зброї та запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

Звернення Зеленського

За словами президента, Україна вдячна всім країнам і лідерам, які засуджують російські атаки, однак лише практична допомога здатна врятувати життя українців.

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Зеленський наголосив, що партнери мають ухвалити політичне рішення щодо передання Києву додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

— Ракети для Patriot у світі є. Важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення про передання необхідних пакетів. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. Кожен день без такої допомоги — це можливість для Росії вбивати людей, — заявив він.

Президент також закликав посилити санкційний тиск на Росію. Він запропонував запровадити обмеження проти всіх юридичних і фізичних осіб, які допомагають російському військово-промисловому комплексу виробляти балістичні ракети, пускові установки та постачають необхідні компоненти.

Окремо Зеленський звернув увагу на необхідність ліквідувати санкційні прогалини в юрисдикціях країн Великої сімки та посилити тиск на російський нафтопереробний сектор.

За його словами, усе, що допомагає Росії відновлювати нафтопереробку, має бути зупинене. Президент додав, що це стане одним із ключових питань майбутньої глобальної наради з українськими послами.

Глава держави підкреслив, що Україна очікує від партнерів реальних результатів за двома напрямками — постачання зброї та посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що раніше у Білому домі зустрілися президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський, які обговорили питання надання ракет ППО до ЗРК Patriot. Проте згодом Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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