Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не одобрил передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом американский президент сказал во время пресс-конференции.

Что сказал Трамп о лицензиях на производство Patriot

Журналисты напомнили Дональду Трампу о его предыдущих заявлениях о возможности разрешить Украине локализовать производство ракет Patriot и спросили, каких шагов он ожидает от Киева для принятия такого решения.

В ответ президент США заявил, что окончательного решения пока нет.

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– Пока мы на это не согласились. Мы это обсуждаем. Но очень непросто передавать такие технологии. И я не думаю, что это когда-либо произойдет, ведь они могут обратить их против вас. Такое возможно, – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США должны очень осторожно относиться к передаче секретных оборонных технологий, поскольку их невозможно полностью защитить от копирования или использования другими государствами.

В то же время Трамп отметил, что Соединенные Штаты должны увеличить темпы производства ракет для Patriot.

– Теперь нам нужно производить их чуть быстрее. Мы почти все их уже отдали, – заявил он.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнения по поводу разрешения Украине производить ракеты для Patriot.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля Трамп заявил, что США могут разрешить Украине развернуть собственное производство ракет-перехватчиков для Patriot.

28 июля в ходе новых переговоров Зеленский и Трамп вновь обсудили этот вопрос, а также возможность активизировать сотрудничество в сфере противовоздушной обороны.

Кроме того, во время встречи в Вашингтоне президент Украины обратился к американскому лидеру с просьбой предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Напомним, что если Трамп все же разрешит Украине производить ракеты для ЗРК Patriot, это все равно займет немало времени. В то же время эксперты в сфере обороны отмечают, что ракеты для Украины может производить Германия.

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