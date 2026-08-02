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Факты ICTV освещают ход событий и обстановку на горячих направлениях, по состоянию на 2 августа 2026 года.

Карта боевых действий на 2 августа 2026

Ситуация в Украине на 2 августа 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники остановили четыре штурма.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 21 атаку. Войска РФ пытались продвинуться в районах Старицы, Дегтярного, Избицкого и Казачьей Лопани, а также в направлениях Волоховки, Радьковки и Иващино.

На Купянском направлении российская армия не предпринимала штурмовых действий.

На Лиманском направлении ВСУ отразили попытку вклиниться в оборону. Войска РФ 16 раз атаковали в районах Лимана, Дибровы, Озерного и Новомихайловки, а также в направлениях Дробышево, Новосергеевка, Андреевка, Шейковка и Новоселовка.

На Славянском направлении армия России совершила 18 штурмовых действий в районах Закотного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Привольное и Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Войска РФ вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Райского, Русиного Яра и Степановки.

На Покровском направлении зафиксировали наибольшее количество штурмовых действий. Здесь украинские защитники остановили 27 атак. РФ проявила активность в районах Белицкого, Родинского и Котлиного, совершала штурмы в направлениях Софиевки, Новопавловки, Кучерового Яра, Свободного, Нового Шахматного, Шевченко, Новогришиного, Гулового и Удачного.

На Александровском направлении войска России совершили четыре атаки по направлениям населенных пунктов Мирное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 14 раз. Армия РФ пыталась продвинуться в районах Железнодорожного и Горького, а также в направлениях Волшебного, Воздвиженка и Цветочного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях российские войска не предпринимали штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях не выявили признаков формирования наступательных группировок русской армии.

Потери РФ на 2 августа 2026

личного состава – около 1 449 120 (+1 500) человек;

танков – 12 231;

боевых бронированных машин – 25 070 (+10);

артиллерийских систем – 47 196 (+69);

РСЗО – 1 988 (+8);

средств ПВО – 1529 (+2);

самолетов – 439;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2108 (+11);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 439 291 (+1 788);

крылатых ракет – 5007 (+2);

кораблей/катеров – 34;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 128 953 (+456);

специальной техники – 4486 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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