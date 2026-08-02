Карта боевых действий на 2 августа 2026 – ситуация на фронте
Напряжение на фронте не утихает, а ситуация на передовой меняется каждый час. Быть в курсе хода боев и ключевые точки противостояния позволит актуальная карта боевых действий.
Факты ICTV освещают ход событий и обстановку на горячих направлениях, по состоянию на 2 августа 2026 года.
Карта боевых действий на 2 августа 2026
Ситуация в Украине на 2 августа 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники остановили четыре штурма.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 21 атаку. Войска РФ пытались продвинуться в районах Старицы, Дегтярного, Избицкого и Казачьей Лопани, а также в направлениях Волоховки, Радьковки и Иващино.
На Купянском направлении российская армия не предпринимала штурмовых действий.
На Лиманском направлении ВСУ отразили попытку вклиниться в оборону. Войска РФ 16 раз атаковали в районах Лимана, Дибровы, Озерного и Новомихайловки, а также в направлениях Дробышево, Новосергеевка, Андреевка, Шейковка и Новоселовка.
На Славянском направлении армия России совершила 18 штурмовых действий в районах Закотного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Привольное и Юрковка.
На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Войска РФ вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Райского, Русиного Яра и Степановки.
На Покровском направлении зафиксировали наибольшее количество штурмовых действий. Здесь украинские защитники остановили 27 атак. РФ проявила активность в районах Белицкого, Родинского и Котлиного, совершала штурмы в направлениях Софиевки, Новопавловки, Кучерового Яра, Свободного, Нового Шахматного, Шевченко, Новогришиного, Гулового и Удачного.
На Александровском направлении войска России совершили четыре атаки по направлениям населенных пунктов Мирное и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 14 раз. Армия РФ пыталась продвинуться в районах Железнодорожного и Горького, а также в направлениях Волшебного, Воздвиженка и Цветочного.
На Ореховском и Приднепровском направлениях российские войска не предпринимали штурмовых действий.
На Волынском и Полесском направлениях не выявили признаков формирования наступательных группировок русской армии.
Потери РФ на 2 августа 2026
- личного состава – около 1 449 120 (+1 500) человек;
- танков – 12 231;
- боевых бронированных машин – 25 070 (+10);
- артиллерийских систем – 47 196 (+69);
- РСЗО – 1 988 (+8);
- средств ПВО – 1529 (+2);
- самолетов – 439;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2108 (+11);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 439 291 (+1 788);
- крылатых ракет – 5007 (+2);
- кораблей/катеров – 34;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 128 953 (+456);
- специальной техники – 4486 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.