В Херсоне сохраняется сложная ситуация с электроснабжением после ночного удара. В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего город полностью обесточен.

Херсон остается без света после ночной российской атаки

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, аварийные бригады работают над ликвидацией последствий обстрела. По предварительным прогнозам, полностью возобновить электроснабжение планируется в течение нескольких дней.

Жителей города призывают не перегружать сеть после появления электроэнергии. В частности, не стоит одновременно включать мощные электроприборы – кондиционеры, бойлеры, электроплиты, стиральные машины и другую энергозатратную технику.

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Соблюдать ограничения просят до завершения аварийно-восстановительных работ. Чрезмерная нагрузка на сеть может вызвать новые аварии и задержать полное восстановление электроснабжения.

Подзарядить телефоны, связаться с родными и получить необходимую помощь херсонцы могут в Пунктах несокрушимости. Адрес ближайшего пункта можно узнать в областном контакт-центре по номерам: 0 800 10 11 02 и 0 800 330 951.

Кроме того, жителей Херсона призывают рассмотреть возможность эвакуации в более безопасные общины области или другие регионы Украины. Власти готовы помочь с выездом, временным размещением и обустройством на новом месте. Подробный алгоритм эвакуации обнародован по ссылке.

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